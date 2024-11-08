الأرصاد تحذر من أمطار غزيرة على هذه الأماكن الأسبوع المقبل

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية،عن حالة الطقس خلال الأسبوع المقبل، حيث يسود طقس معتدل نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى مائل للحرارة على الجنوب، مائلا للبرودة ليلا فى الصباح الباكر على اغلب الأنحاء.



الارصاد تعلن حالة الطقس نهارا



ومن المتوقع أن يسود طقس معتدلا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد وعلى السواحل الشمالية ومائلا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلا

كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود طقس مائل للبرودة ليلا على شمال البلاد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.



وأن تكون الرياح معتدلة تنشط على أغلب الأنحاء وتعمل على تلطيف الأجواء نهارا.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من سقوط الأمطار على عدد من الأماكن الأسبوع المقبل وجاءت كالتالى:

السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة

وتسقط الأمطار الخفيفة على جنوب الوجه البحرى تمتد مساء إلى القاهرة الكبرى ومدن القناة

وتكون هناك شبورة مائية صباحية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية من سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة يوم الأحد المقبل على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة

كما تسقط الأمطار الخفيفة إلى متوسطة على جنوب الوجه البحرى ومدن القناة تمتد خفيفة على القاهرة الكبرى على فترات متقطعة

وتسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة يوم الاثنين المقبل على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة

وتنشط الرياح على جنوب سيناء على فترات متقطعة أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس.