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أخبار مصر

مصر للطيران تشارك في النسخة 44 من معرض سوق السفر العالمي بلندن

مصر للطيران، فيتو
مصر للطيران، فيتو

 شاركت شركة مصر للطيران في النسخة الـ44 من معرض سوق السفر العالمي (WTM) بلندن، الذي أقيم في الفترة من 5 إلى 7 نوفمبر. 

وتأتي مشاركة الشركة في إطار دورها كناقل وطني لدعم السياحة وتعزيز الحركة الجوية الوافدة إلى مصر. 

وترأس وفد مصر للطيران الطيار محمد عليان، رئيس مجلس إدارة الشركة، وضم الوفد مجموعة من قيادات الشركة، من بينهم عمرو عدوي، رئيس القطاع التجاري، وإنجي نبيل، مدير مكتب لندن، وإسلام أمين، مدير مكتب مانشستر.

 

وشاركت مصر للطيران بجناح يعكس الحضارة المصرية وهويتها، وحظى الجناح بإقبال كبير من المشاركين، حيث تم تقديم الهدايا والتقاط الصور التذكارية. 

وخلال فعاليات المعرض، عقد وفد الشركة اجتماعات مع ممثلي عدة مطارات وهيئات طيران، منها مطار أدنبره في أسكتلندا، ومطار تبليسي في جورجيا، ومطار ستانستيد في لندن، وذلك لبحث سبل التعاون وتوسيع شبكة الرحلات الجوية. 

كما عقد الوفد لقاءات مع شركات الطيران ووكلاء السياحة والسفر والأندية الرياضية الإنجليزية.

وأكد الطيار محمد عليان حرص مصر للطيران على المشاركة في هذه الأحداث العالمية، حيث تشكل هذه الفعاليات منصة هامة لتسويق خدمات الشركة وتوسيع شبكة الخطوط الجوية، وتعزيز التعاون مع شركاء جدد. 

كما شهدت الفعالية توقيع بروتوكول تعاون بين مكتب مانشستر وكلٍ من وكالتي Royal Travel وM Zahid، وهما من أكبر وكلاء السياحة في مانشستر. 

ونظمت مصر للطيران سحبًا علنيًا خلال يومي المعرض للفوز بـ8 تذاكر طيران مجانية، كما قدمت عروضًا فنية بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة المصرية تعكس الحضارة الفرعونية.

جدير بالذكر أن معرض سوق السفر العالمي WTM يعد ثاني أكبر معرض للسياحة على مستوى العالم بعد بورصة برلين، ويجذب سنويًا نحو 50 ألف شخصية بارزة في قطاع السياحة والطيران.

 

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