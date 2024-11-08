مليار دولار زيادة في عائدات الصادرات الزراعية المصرية خلال 2024

نشرت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الجمعة، إنفوجراف جديد تحت عنوان (الموالح والبطاطس والبصل على رأس القائمة.. مليار دولار زيادة في عائدات الصادرات الزراعية المصرية خلال عام 2024).

وفي سياق آخر، أكد الدكتور تميم الضوي، نائب المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية ومدير إدارة معلومات التصدير، أن صادرات مصر من المكرونة غير المطبوخة الخالية من البيض بلغت 113 مليون دولار في عام 2023.

وأشار إلى أن مصر احتلت المركز الثامن عالميًا في صادرات المكرونة، ما يُعد إنجازًا كبيرًا للصناعة المصرية ويعزز من تواجدها في الأسواق الدولية.