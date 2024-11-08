نقيب الإعلاميين ينعى جيلان حمزة

نعى الدكتورطارق سعده نقيب الإعلاميين عضو مجلس الشيوخ ببالغ الحزن والأسي الإعلامية القديرة جيلان حمزة التي وافتها المنية اليوم.

قال نقيب الإعلاميين: إن الإعلامية الراحلة جيلان حمزة من الرعيل الأول للتليفزيون المصري، حيث بدأت حياتها العملية كاتبة، وصحفية، وروائية، وبعد وفاة والدها الدكتور عبد اللطيف حمزة مؤسس معهد الدراسات الإعلامية، وكلية الإعلام بجامعة القاهرة رشحها عبدالقادر حاتم وزير الإعلام المصري آنذاك للعمل كمذيعة في التليفزيون المصري، وبدأت مشوارها مع العمل الإعلامي حيث قدمت عددًا من البرامج التليفزيونية الشهيرة والناجحة مثل برنامج «في المرآة»، وبرنامج «كشكول» وبرنامج «اختبر معلوماتك»، وبرنامج «فن وأدب»، وبرنامج «المجلة الثقافية»، وبرنامج «كانت أيام» الذي استمر عرضه خلال شهر رمضان على مدى عشرين عامًا، وبرنامج «بين السطور»، وغيرها.



وأضاف نقيب الإعلاميين أن الإعلامية الراحلة جيلان حمزة عملت لبعض المحطات الإذاعيّة من بينها إذاعة صوت العرب، وإذاعة مونت كارلو الدولية، وغيرها.

ودعا نقيب الإعلاميين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون.