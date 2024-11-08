هيئة الأركان الأمريكية تدعو لوقف إطلاق النار بغزة

دعت هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، في بيان صادر عنها، اليوم الجمعة، إلى تهدئة الأوضاع والتوترات في الشرق الأوسط.

هيئة الأركان المشتركة الأمريكية تدعو لوقف الحرب في غزة

وقالت هيئة الأركان المشتركة الأمريكية في بيانها:"الولايات المتحدة تواصل الدعوة لوقف إطلاق النار ومعالجة الوضع الإنساني في غزة".

وخلال اتصال هاتفي، اليوم الجمعة، أعرب محمود عباس أبومازن عن استعداده للعمل مع الرئيس ترامب لتحقيق السلام العادل والشامل القائم على أساس الشرعية الدولية.

ترامب يتعهد بالعمل على وقف الحرب

ومن جانبه، أكد الرئيس ترامب أنه سيعمل من أجل وقف الحرب، واستعداده للعمل مع الرئيس عباس والأطراف المعنية في المنطقة والعالم من أجل صنع السلام في المنطقة.

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