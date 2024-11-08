أخبار الحوادث اليوم، القبض على سائق طعن راكبا لخلاف على الأجرة في الشيخ زايد، كلب يتسبب في يبتر عضو حساس لشاب بأوسيم، النيابة تكشف تفاصيل خطف صاحب محل بالجيزة

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

القبض على سائق طعن شابا لخلاف على الأجرة في الشيخ زايد

ألقت قوات مباحث الجيزة القبض على سائق بتهمة الشروع في قتل شاب بسبب الخلاف على الأجرة بمدينة الشيخ زايد، وتحرر محضر بالواقعة، وتمت إحالته للنيابة المختصة التحقيق.



ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد بنقل شاب إلى المستشفى مصابا بجرح طعني نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض في مدينة الشيخ زايد.

بإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن سائقا تشاجر مع المجني عليه، بسبب خلاف على الأجرة، واعتدى عليه بسلاح أبيض ما أسفر عن إصابته.

ارتكبت 14 واقعة، النيابة تقرر حبس لصة المنازل بالجيزة

أمرت نيابة الجيزة بحبس سيدة تخصصت في سرقة المساكن بالجيزة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعدما ارتكبت 14 واقعة سرقة.



القبض على سيدة بالجيزة



تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة الأمن في الجيزة من القبض على سيدة لها معلومات جنائية، مقيمة بدائرة مركز شرطة الحوامدية، تخصصت في سرقة المساكن.

وبمواجهة المتهمة، اعترفت بارتكاب 14 واقعة سرقة، وأوضحت أنها كانت تتصرف في المسروقات عبر عميل لها يعمل تاجر أجهزة منزلية في منطقة البدرشين.

تحقيقات النيابة تكشف تفاصيل خطف صاحب محل بالجيزة

كشفت تحقيقات نيابة الهرم في واقعة خطف صاحب مطعم أثناء سيره بمنطقة الهرم تفاصيل الحادث.

وأفادت التحقيقات أن بودي جارد المجني عليه وراء التخطيط للجريمة لطلب فدية ٣٠٠ ألف جنيه، وأنه قرر خطف صاحب المطعم، بعدما أصيب بعاهة مستديمة أثناء الدفاع عنه في مشاجرة قديمة ولم يطلبه مرة أخرى للعمل معه.

وخلال التحقيقات، أقر المتهم الأول بأنه كان يعمل حارسا سابقا لدى المختطف في أحد المطاعم بالمعادي، وأثناء التشاجر لمناصرته أصيب بعاهة مستديمة، ثم فوجئ به بعدها بفترة يفتح مطعما آخر على مساحة كبيرة ولم يطلبه للعمل معه، فقام بإعداد خطة لخطفه وطلب فدية من أسرته، وأمرت النيابة بحبس المتهمين ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

كلب يبتر عضو حساس لشاب، تفاصيل التحقيقات في مشاجرة أوسيم

أمرت النيابة العامة بالجيزة، بحبس أطراف المشاجرة الذين تسببوا في إصابة شخص ببتر في منطقة حساسة بسبب "عضة كلب" بمدينة أوسيم.



وأمرت النيابة بالتحفظ على الكلب المستخدم في المشاجرة وإيداعه مديرية الطب البيطري، كما أمرت بالاستعلام عن الحالة الصحية للشخص المصاب تمهيدا لسماع أقواله، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

ضبط عاطل سب سيدة وألقى مخلفات على سيارتها بمدينة نصر

كشفت أجهزة الأمن ملابسات ما تم تداوله عبر تطبيق "تيك توك" بشأن تعدي أحد الأشخاص على سيدة بالسب وإلقاء مخلفات على سيارتها بمدينة نصر، وضبط مرتكب الواقعة.

وبالفحص تبين أن قسم شرطة أول مدينة نصر تلقى بلاغا من الشاكية، مقيمة بدائرة القسم، بتضررها من أحد الأشخاص لتعديه عليها بالسب.

وبإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط المتهم (عاطل – له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة القليوبية)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لتعدى الشاكية عليه بالسب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

سقوط تشكيلين عصابيين لسرقة هواتف 25 مواطنا بأسلوب الخطف فى الجيزة والبحيرة

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديريتى أمن الجيزة والبحيرة، من ضبط تشكيلين عصابيين لارتكاب جرائم سرقات الهواتف.

مديرية أمن الجيزة؛ ضبط تشكيل عصابى مكون من (3 عاطلين "لأحدهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة مركز شرطة أوسيم) تخصص نشاطهم فى ارتكاب وقائع سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب الخطف باستخدام دراجة نارية ملك أحدهم مُتخذين من دائرة قسمى شرطة (المنيرة الغربية - الوراق) مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى، وبحوزتهم (فرد محلى وطلقة - سلاح أبيض)، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب (13 واقعة سرقة بذات الأسلوب).

ضبط 23 متهما لارتكابهم جرائم سرقات في أسيوط

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، حملات أمنية بدائرة مركز شرطة منفلوط لضبط كافة صور الخروج عن القانون.

وأسفرت جهودها خلال الفترة الأخيرة تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وبإشراف مدير أمن أسيوط، عن ضبط (23 متهما ارتكبوا 7 وقائع سرقات متنوعة)، وضبط كافة المسروقات فى تلك الوقائع.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيقات.

سقوط 5 عناصر إجرامية بحوزتهم مخدرات بـ 7.5 مليون جنيه بعدد من المحافظات

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، من ضبط عناصر إجرامية وبحوزتهم كميات من المواد المخدرة بعدد من المحافظات.. تقدر قيمتها المالية بقرابة 7,5 مليون جنيه.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديريات أمن (الدقهلية – الإسكندرية- شمال سيناء - أسوان)، قيام عدد من العناصر الإجرامية بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأسفرت النتائج عن التالى:-