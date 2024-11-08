تحقيقات النيابة تكشف تفاصيل خطف صاحب محل بالجيزة

كشفت تحقيقات نيابة الهرم في واقعة خطف صاحب مطعم أثناء سيره بمنطقة الهرم تفاصيل الحادث.

وأفادت التحقيقات أن بودي جارد المجني عليه وراء التخطيط للجريمة لطلب فدية ٣٠٠ ألف جنيه، وأنه قرر خطف صاحب المطعم، بعدما أصيب بعاهة مستديمة أثناء الدفاع عنه في مشاجرة قديمة ولم يطلبه مرة أخرى للعمل معه.

وخلال التحقيقات، أقر المتهم الأول بأنه كان يعمل حارسا سابقا لدى المختطف في أحد المطاعم بالمعادي، وأثناء التشاجر لمناصرته أصيب بعاهة مستديمة، ثم فوجئ به بعدها بفترة يفتح مطعما آخر على مساحة كبيرة ولم يطلبه للعمل معه، فقام بإعداد خطة لخطفه وطلب فدية من أسرته، وأمرت النيابة بحبس المتهمين ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

خطف صاحب محل في الجيزة

تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا من قسم شرطة الهرم بإبلاغ سيدة بخطف شخصين لزوجها أثناء سيرهما بشارع بمنطقة الهرم، وتبين أن المجني عليه صاحب مطعم يدعى “أحمد م” 45 عاما

وخلال التحقيقات، كشف المجني عليه أنه أثناء عودته وزوجته إلى منزله في أحد الشوارع بدائرة قسم شرطة الهرم، هاجمهما شخصان أحدهما كان حارسا شخصيا للمجني عليه "بودي جارد"، واصطحباه داخل سيارة.

أضافت التحقيقات، أن المجني عليه قام بالاتصال بصديق له يطلب منه تحويل مبلغ 300 ألف جنيه، لأنه مخطوف من قبل أشخاص لتحريره، ليقوم صديق الضحية بالاتصال بزوجته ويبلغان الشرطة عن الواقعة، وقالت إن حارس زوجي السابق قام باختطاف زوجي.

وتوصلت التحقيقات إلى هوية المتهمين، وتبين أنهما يدعيان “رامي أ”وشهرته أبو فهد، 40 عاما، حارس خاص للمجني عليه، و"عبد المسيح ع" عامل.