كلب يبتر عضو حساس لشاب، تفاصيل التحقيقات في مشاجرة أوسيم

أمرت النيابة العامة بالجيزة، بحبس أطراف المشاجرة الذين تسببوا في إصابة شخص ببتر في منطقة حساسة بسبب "عضة كلب" بمدينة أوسيم.

وأمرت النيابة بالتحفظ على الكلب المستخدم في المشاجرة وإيداعه مديرية الطب البيطري، كما أمرت بالاستعلام عن الحالة الصحية للشخص المصاب تمهيدا لسماع أقواله، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

وكشفت التحقيقات أن المشاجرة بين "مجدي، ع" 60 عاما، و“هشام، م” 30 عاما، وطرف ثان "حاتم أ" 30 عاما، وأن الطرف الثاني “حاتم” استخدم كلبا خلال المشاجرة وأطلقه على “هشام، م”، فانقض عليه وعقره في منطقة حساسة ما أصابه ببتر، فيما أصيب الأول بجرح قطعي بفروة الرأس، وخدوش بالوجه.

مشاجرة في الجيزة

البداية بإخطار تلقته الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من إدارة شرطة النجدة، بنشوب مشاجرة أسفرت عن وقوع إصابات بدائرة قسم شرطة أوسيم.

وتمكن ضباط مباحث قسم شرطة أوسيم من ضبط الطرفين والكلب المستخدم في الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.