سقوط تشكيلين عصابيين لسرقة هواتف 25 مواطنا بأسلوب الخطف فى الجيزة والبحيرة

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديريتى أمن الجيزة والبحيرة، من ضبط تشكيلين عصابيين لارتكاب جرائم سرقات الهواتف.



مديرية أمن الجيزة؛ ضبط تشكيل عصابى مكون من (3 عاطلين "لأحدهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة مركز شرطة أوسيم) تخصص نشاطهم فى ارتكاب وقائع سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب الخطف باستخدام دراجة نارية ملك أحدهم مُتخذين من دائرة قسمى شرطة (المنيرة الغربية - الوراق) مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى، وبحوزتهم (فرد محلى وطلقة - سلاح أبيض)، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب (13 واقعة سرقة بذات الأسلوب).

وأضافوا بالتصرف فى المسروقات ببيعها لدى (اثنين من عملائهما سيئ النية "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة مركز شرطة أوسيم) تم ضبطهما وأرشدا عن (جميع الهواتف المحمولة المستولى عليها).



وفى مديرية أمن البحيرة؛ ضبط تشكيل عصابى مكون من (عاطلان "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة قسم شرطة كفر الدوار) تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب المغافلة متخذين من دائرة قسم ومركز شرطة كفر الدوار مسرحا لمزاولة نشاطهما الإجرامى، وبحوزة أحدهما (فرد محلى وطلقة).

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب 12 واقعة بذات الأسلوب، وأضافا بالتصرف فى المسروقات ببيعها لعميلهما "سيىء النية" (مالك محل هواتف محمولة - مقيم بدائرة قسم شرطة كفر الدوار) "تم ضبطه"، و(جميع الهواتف المحمولة المستولى عليها)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجار العرض على النيابة العامة.

كما ضبط (سيدة – لها معلومات جنائية - مقيمة بدائرة مركز شرطة الحوامدية بالجيزة) تخصص نشاطها الإجرامى فـى إرتكاب وقائع سرقة المساكن، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب (14 واقعة سرقة مسكن)، وأضافت بالتصرف فى المسروقات لدى عميلها (تاجر أجهزة منزلية – مقيم بدائرة مركز شرطة البدرشين) "تم ضبطه" وبحوزته المسروقات (10 إسطوانات غاز منزلية – 4 شاشات تلفاز).

