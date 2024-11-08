ارتكبت 14 واقعة، النيابة تقرر حبس لصة المنازل بالجيزة
أمرت نيابة الجيزة بحبس سيدة تخصصت في سرقة المساكن بالجيزة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعدما ارتكبت 14 واقعة سرقة.
القبض على سيدة بالجيزة
تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة الأمن في الجيزة من القبض على سيدة لها معلومات جنائية، مقيمة بدائرة مركز شرطة الحوامدية، تخصصت في سرقة المساكن.
وبمواجهة المتهمة، اعترفت بارتكاب 14 واقعة سرقة، وأوضحت أنها كانت تتصرف في المسروقات عبر عميل لها يعمل تاجر أجهزة منزلية في منطقة البدرشين.
وضبطت قوات الأمن المتهم الثاني وعثرت بحوزته على المسروقات، التي شملت 10 أسطوانات غاز منزلية و4 شاشات تلفاز.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين، وجارٍ استكمال التحقيقات.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.