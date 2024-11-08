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حوادث

سقوط 5 عناصر إجرامية بحوزتهم مخدرات بـ 7.5 مليون جنيه بعدد من المحافظات

المتهمين، فيتو
المتهمين، فيتو

 تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، من ضبط عناصر إجرامية وبحوزتهم كميات من المواد المخدرة بعدد من المحافظات.. تقدر قيمتها المالية بقرابة 7,5 مليون جنيه.
  
 

 

 أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديريات أمن (الدقهلية – الإسكندرية- شمال سيناء - أسوان)، قيام عدد من العناصر الإجرامية بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأسفرت النتائج عن التالى:- 

 

وفى مديرية أمن الدقهلية؛ ضبط (عنصرين إجراميين "لهما معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة المنزلة.. وبحوزتهما (24 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 20 كيلو جرام لمخدر الهيدرو – 2 كيلو جرام لمخدر الهيروين طبنجة - عدد من الطلقات).

 

وفى مديرية أمن الإسكندرية؛ ضبط (عنصر إجرامى"له معلومات جنائية") حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة أول العامرية.. وبحوزته (20 كيلو جرام لمخدر الحشيش).

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وفى مديرية أمن شمال سيناء؛ ضبط (عنصر إجرامى) بدائرة قسم شرطة الشيخ زويد.. وبحوزته ( 18 كيلو جرام لمخدر الحشيش – سلاح أبيض).
وفى مديرية أمن أسوان؛  ضبط (عنصر إجرامى"له معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة إدفو.. وبحوزته (7 كيلو جرامات لمخدر الحشيش – 6 كيلو جرامات لمخدر البانجو – 22 فرد خرطوش – 3 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – ميزان حساس).
 

وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى ( 7,5 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

 

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الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الاتجار في المواد المخدرة الس الذخائر غير المرخصة قطاع مكافحة المخدرات مخدر البانجو مخدر الهيدرو

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