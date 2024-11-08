القبض على سائق طعن شابا لخلاف على الأجرة في الشيخ زايد
ألقت قوات مباحث الجيزة القبض على سائق بتهمة الشروع في قتل شاب بسبب الخلاف على الأجرة بمدينة الشيخ زايد، وتحرر محضر بالواقعة، وتمت إحالته للنيابة المختصة التحقيق.
ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد بنقل شاب إلى المستشفى مصابا بجرح طعني نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض في مدينة الشيخ زايد.
بإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن سائقا تشاجر مع المجني عليه، بسبب خلاف على الأجرة، واعتدى عليه بسلاح أبيض ما أسفر عن إصابته.
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