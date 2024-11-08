ضبط 23 متهما لارتكابهم جرائم سرقات في أسيوط
شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، حملات أمنية بدائرة مركز شرطة منفلوط لضبط كافة صور الخروج عن القانون.
وأسفرت جهودها خلال الفترة الأخيرة تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وبإشراف مدير أمن أسيوط، عن ضبط (23 متهما ارتكبوا 7 وقائع سرقات متنوعة)، وضبط كافة المسروقات فى تلك الوقائع.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيقات.
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