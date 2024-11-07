قناع العرقسوس لبشرة صافية وجميلة وأكثر إشراقة

العناية بالبشرة من الأمور المهمة التي يجب على الفتيات الحرص عليها يوميًّا حفاظًا على جمال البشرة ونضارتها ما يحميها من التجاعيد المبكرة.

والعناية بالبشرة تحتاج إلى ترطيب يومي وشرب الماء الوفير مع تناول الخضروات والفاكهة الطازجة والنوم المبكر وتطبيق الوصفات الطبيعية التي تغذي البشرة.

قناع العرقسوس لبشرة مميزة

وتقدم نادية محمد خبيرة التجميل، قناع العرقسوس لبشرة مميزة وجميلة وأكثر نضارة.

المكونات:

ملعقة كبيرة من مسحوق العرقسوس

ملعقة صغيرة من ماء الورد

ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي

ملعقة صغيرة من اللبن الزبادي (اختياري)

طريقة التحضير:

اخلطي مسحوق العرقسوس مع ماء الورد والعسل في وعاء صغير حتى تحصلي على خليط متجانس.

إذا كانت بشرتك جافة، يمكنك إضافة ملعقة صغيرة من اللبن الزبادي لترطيب إضافي.

ضعي القناع على وجهك النظيف وابتعدي عن منطقة العينين.

اتركيه لمدة 15 إلى 20 دقيقة حتى يجف.

اشطفي وجهك بالماء الفاتر، ثم بالماء البارد لغلق المسام.

يمكن استخدام قناع العرقسوس مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.

تأكدي من إجراء اختبار حساسية على جزء صغير من البشرة قبل تطبيق القناع بالكامل.

يجب أن تكون المكونات طازجة ونقية للحصول على أفضل تأثير.

يعتبر قناع العرقسوس علاجًا طبيعيًّا رائعًا لبشرتك، حيث يمنحكِ بشرة ناعمة ومشرقة ويقلل من التصبغات ويحارب علامات التقدم في السن.

مع المواظبة على استخدامه، ستلاحظين تحسنًا كبيرًا في مظهر بشرتك وشبابها.

بشرة مميزة

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الإثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات:

لا تهملي الاستخدام ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة أن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم:

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة مما يحافظ على نداوتها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة:

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا تسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة:

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.