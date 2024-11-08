بسلاح قاذف للقنابل، شاهد كيف احتفل جندي إسرائيلي في غزة بفوز ترامب، وجيش الاحتلال يعاقبه

أظهر مقطع فيديو متداول على الإنترنت جنديًّا إسرائيليًّا يطلق النار من سلاح ثقيل احتفالًا بفوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

قال الجيش الإسرائيلي إنه سيعاقب جنديًّا ظهر في مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي وهو يطلق النار من رشاش ثقيل بشكل عشوائي في قطاع غزة احتفالا بفوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

An American IDF fighter in the 7020th Battalion fires in honor of Donald Trump's victory. 🇺🇸🤝🇮🇱 pic.twitter.com/TJWiPhedad November 6, 2024

وأظهر الفيديو الجندي وهو جالس على الأرض ويلتفت إلى الكاميرا ويبتسم قائلًا: "هذا احتفال برئاسة دونالد ترامب. فليبارك الرب أمريكا. فليبارك الرب إسرائيل".

ثم يهتف الجندي وهو يطلق ست طلقات على الأقل، وتسمع ضحكات في الخلفية بينما تتجه الكاميرا نحو أنقاض المباني من بعيد، وتطلق طلقات أخرى على ما يبدو.

وذكر الجيش الإسرائيلي أن تصرفات الجندي "خطيرة"، ولا تتماشى مع قيمه، حسبما نقلت "الأسوشيتد برس".

ووفق الجيش الإسرائيلي فإنه "سيجري تأديب الجندي من قبل قادته"، ولم يذكر البيان المزيد من التفاصيل.

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