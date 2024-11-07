فوائد الزعتر، مهم لصحة الجهاز الهضمي والتنفسي ويقاوم الاكتئاب

فوائد الزعتر، الزعتر من الأعشاب العطرية الشهيرة التى لها رائحة مميزة ومذاق لا يقاوم مايجعل استخدامه أساسي مع بعض الاكلات وكذلك يقدم مع الجبن لنكهته المميزة.

وفوائد الزعتر، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم وكان يستخدم في الطب القديم وحاليا يدخل في صناعة بعض الأدوية.

أهمية تناول الزعتر

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، إن الزعتر هو أحد الأعشاب العطرية التي تُستخدم منذ العصور القديمة في الطب الشعبي والمأكولات، ويعد الزعتر مصدر غني بالعديد من العناصر الغذائية والفيتامينات التي تعود بفوائد صحية جمة على الجسم، وينتمي الزعتر إلى عائلة النعناع ويُستخدم طازج أو مجفف.

عناصر غذائية مهمة موجودة في الزعتر

وأضاف السيد، أن الزعتر مصدر ممتاز للعديد من الفيتامينات والمعادن، مثل فيتامين C وفيتامين A والحديد والماغنيسيوم، هذه العناصر تساهم في تعزيز صحة الجهاز المناعي، مما يساعد الجسم في مقاومة الأمراض والعدوى، كما يحتوي الزعتر على مضادات الأكسدة التي تحارب الجذور الحرة وتقلل من تأثيراتها الضارة.

فوائد الزعتر

فوائد الزعتر للصحة

وتابع أن من فوائد الزعتر:-

يتميز الزعتر بخصائصه المضادة للبكتيريا والفطريات، حيث يحتوي على مركب يسمى "الثيمول"، الذي يُعتبر فعال في مكافحة الالتهابات وتعزيز صحة الجهاز التنفسي، ويمكن استخدام الزعتر لعلاج نزلات البرد والسعال، إذ يساعد في تخفيف أعراض التهابات الحلق ويعزز عملية الشفاء.

الزعتر مفيد لصحة الجهاز الهضمي، لأنه يساعد في تخفيف مشاكل المعدة مثل الغازات والانتفاخات والإمساك، كما يُحسن الزعتر من عملية الهضم بشكل عام ويساعد على تقليل أعراض عسر الهضم،و يُنصح شرب شاي الزعتر بعد الوجبات لتحسين الهضم.

يساعد الزعتر في تحسين صحة القلب والشرايين بفضل احتوائه على مركبات مضادة للأكسدة، مثل الفلافونويد، التي تساهم في تقليل مستويات الكوليسترول الضار وتحسين الدورة الدموية، كما يعتبر الزعتر مهدئ طبيعي يساعد في تقليل ضغط الدم.

الزعتر يحتوي على مركبات تساعد في تحسين المزاج والتقليل من مشاعر القلق والتوتر، وتشير بعض الدراسات إلى أن الزعتر قد يكون فعال في علاج الاكتئاب البسيط وتحسين الصحة النفسية بشكل عام، مما يجعله خيار طبيعي لمن يعانون من القلق أو الاكتئاب الخفيف.

يعتبر الزعتر مفيد أيضا لصحة الشعر، حيث يحتوي على خصائص مضادة للفطريات والبكتيريا التي يمكن أن تساهم في علاج قشرة الرأس ومشاكل فروة الرأس، كما يعتقد أنه يساعد في تحفيز نمو الشعر بفضل قدرته على تنشيط الدورة الدموية في فروة الرأس.

وأوضح أخصائي التغذية العلاجية، أنه بفضل خصائصه الصحية المتعددة، يعتبر الزعتر إضافة قيمة إلى نظامك الغذائي، من تعزيز الجهاز المناعي إلى تحسين الهضم والصحة النفسية، ويمكن استخدام الزعتر في العديد من الأغراض الصحية، لذا يُوصى بدمجه في نظامك اليومي سواء كان على شكل شاي أو توابل تضاف إلى الطعام للاستفادة من فوائده المتعددة.