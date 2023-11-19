فوائد الزبادي بالليمون، يحمي القلب من الأمراض وينقص الوزن

فوائد الزبادي بالليمون، قد لا يدركها البعض، وقد يشكك فيها البعض الأخر، إلا أن الزبادي والليمون من الأطعمة الصحية التي لها العديد من الفوائد للجسم، ومزجهما معًا يعزز من هذه الفوائد ويضيف نكهة منعشة إلى الطعم.

فوائد الزبادي بالليمون للصحة

وأكدت الدكتورة هدى مدحت أخصائية التغذية العلاجية، أن فوائد الزبادي بالليمون للصحة، ولمخلف أجهزة الجسم عدية وهامة، وفيما يلي تستعرض بعض فوائد الزبادي بالليمون:

تعزيز صحة الجهاز الهضمي

من فوائد الزبادي بالليمون، أنه يعزز صحة الجهاز الهضمي؛ فيحتوي الزبادي على البروبيوتيك، وهي بكتيريا حية مفيدة تساعد على الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي وتقليل خطر الإصابة بالإمساك والانتفاخ والتهابات الأمعاء. كما يحتوي الليمون على ألياف البكتين، والتي تساعد أيضًا على تعزيز صحة الجهاز الهضمي.

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تحسين صحة القلب

من فوائد الزبادي بالليمون أنه يعمل على تحسين صحة القلب، وذلك لأن الزبادي يحتوي على الكالسيوم، والذي يساعد على تنظيم ضغط الدم، كما يحتوي على البوتاسيوم، والذي يساعد على خفض ضغط الدم وخطر الإصابة بأمراض القلب. كما يحتوي الليمون على مركبات الفلافونويد، والتي لها خصائص مضادة للأكسدة تساعد على حماية القلب من التلف.

تقوية جهاز المناعة

يحتوي الزبادي على البروبيوتيك، والتي تساعد على تقوية جهاز المناعة ومقاومة العدوى. كما يحتوي الليمون على فيتامين ج، وهو فيتامين أساسي لصحة الجهاز المناعي.

إنقاص الوزن

يحتوي الزبادي على البروتين، والذي يساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول، كما يحتوي على الكالسيوم، والذي يساعد على حرق الدهون. كما يحتوي الليمون على فيتامين ج، والذي يساعد على زيادة معدل الأيض.

تحسين صحة البشرة

يحتوي الليمون على فيتامين ج، وهو فيتامين أساسي لصحة البشرة، حيث يساعد على تفتيح البشرة وإزالة البقع الداكنة ومنع ظهور التجاعيد.

لتحضير الزبادي بالليمون، يمكنك اتباع هذه الخطوات:

ضعي كوبًا من الزبادي في وعاء.

أضيفي ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

اخلطي المكونات جيدًا حتى تمتزج.

يمكنك إضافة بعض الأعشاب أو الفواكه المفضلة لديك، مثل النعناع أو الفراولة أو الموز.

يمكنك تناول الزبادي بالليمون في أي وقت من اليوم، ولكن يُفضل تناوله في الصباح الباكر، حيث يساعد على بدء اليوم بنشاط وحيوية.

الزبادي بالليمون

طريقة عمل الزبادي في البيت

تعتمد طريقة عمل الزبادي في البيت على ضرورة توفير وسط دافئ للبن الحليب المضاف له خميرة زبادي، لمدة تتراوح من 6 إلى 8 ساعات حتى يمكن للخميرة أن تعمل في اللبن الحليب، وتحوله إلى لبن زبادي.

ومن أسرار نجاح اللبن الزبادي، وللحصول على طعم كريمي غير لاذع لابد من وضع اللبن الزبادي في الثلاجة فور خروجه من المكان الدافئ، والذي يفضل أن يكون الفرن بعد تسخينه لفترة كافية ثم إغلاق الشعلة.

مكونات عمل الزبادي

ملعقة كبيرة من اللبن الزبادي

لتر لبن حليب دافيء

طريقة عمل الزبادي:

تخفق ملعقة اللبن الزبادي جيدا، حتى يصبح قوامها كريمي، وتكون خالية تماما من أي تكتلات أو حبيبات.

تضاف ملعقة اللبن الزبادي المخفوقة إلى لتر اللبن الحليب بالتدريج، مع الخفق جيدا، بالمضرب اليدوي أو الكهربي.

نصب اللبن الحليب في اكواب، ونغطيها، ثم نضعها في صينية ممتلئة لمنتصفها بالماء الدافيء.

يفضل أن نلف صينية اللبن الزبادي بفوطة، ثم نضعها في الفرن الذي تم تسخينه مسبقا، ثم يتم غلق شعلة الفرن، أو في مكان دافيء.

نفتح على اللبن الزبادي بعد مرور ما لا يقل عن 6 ساعات، ولا يزيد عن 8 ساعات.

نضع الزبادي في الثلاجة فور خروجه من المكان الدافيء.