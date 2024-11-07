الجمعة 08 نوفمبر 2024
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خارج الحدود

ليس لدى خيار سوى تنفيذها، ترامب يعلن عن أول قراراته عقب تسلم منصبه فى يناير

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

قال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إن ترحيل المهاجرين من الولايات المتحدة مسألة "إنقاذ دولة"، مؤكدا أن إدارته لن يكون أمامها خيار سوى ترحيلهم.

خطة ترامب لترحيل المهاجرين من أمريكا

وبحسب «إن بي سي»، أشار ترامب إلي أن فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عودة للمسار السليم، مشددا علي أنه سيضع قضية الحدود على رأس أولوياته.

وخلال حملته الانتخابية، تعهد ترامب مرارا وتكرارا بتنفيذ "أكبر عملية ترحيل في تاريخ أمريكا"، وعندما سئل عن تكلفة خطته لترحيل المهاجرين، قال: "إنها ليست مسألة ثمن. إنها ليست كذلك حقا، ليس لدينا خيار. عندما يقتل الناس ويقتلون، وعندما يدمر تجار المخدرات إلى بلدنا، والآن سيعودون إلى بلدانهم ولن يبقوا هنا، لا يوجد ثمن".

من غير الواضح عدد المهاجرين غير المسجلين في الولايات المتحدة، لكن القائم بأعمال مدير دائرة الهجرة والجمارك باتريك جيه ليشلايتنر أخبر شبكة "إن بي سي نيو"ز في يوليو الماضى، أن جهود الترحيل الجماعي ستشكل تحديًا لوجستيًا وماليًا هائلاً. 

وقال مسؤولان سابقان في إدارة ترامب شاركا في شؤون الهجرة خلال فترة ولايته الأولى، إن الجهود تتطلب التعاون بين عدد من الوكالات الفيدرالية، بما في ذلك وزارة العدل والبنتاجون.

احتجاز وترحيل المهاجرين بشكل جماعي

وأفادت شبكة «سي إن إن» بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفريقه يعدون خطة لاحتجاز وترحيل المهاجرين بشكل جماعي وبنطاق واسع، لافتة إلي أن اعتقال وترحيل المهاجرين وفقا لسياسة ترامب لن تكون عشوائية وإنما بعد تحقيقات. 

وقال الشبكة الأمريكية،  أن ترامب وفريقه يركزون على سياسات هجرة مغايرة تماما لسياسات بايدن، وترامب وفريقه يضعون الأولوية لترحيل المهاجرين الذين ارتكبوا جرائم.

بايدن يهنئ ترامب بالفوز في الانتخابات

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء اليوم الخميس، إننا خسرنا هذه  المعركة والانتكاسات لا يمكن تجنبها ولا يمكن أن نستسلم ويجب أن نبقى منخرطين ونسير للأمام.

وتابع بايدن: "غيرنا الولايات المتحدة للأفضل والطريق أمامنا واضح واقتصادنا قوي والوضع يتغير بسرعة.. سنترك وراءنا أقوى اقتصاد في العالم والنتائج والتغييرات ستؤتي ثمارها".

واستطرد: تحدثت إلى كامالا هاريس ويجب أن تكون فخورة بحملتها.

وأشار  بايدن، إلي أنه تحدث مع الرئيس الجديد دونالد ترامب ووجهه له التهنئة، وأكد له أن إدارته ستعمل مع فريقه من أجل انتقال سلمي للسلطة.

وأضاف بايدن: "النظام الانتخابي الأمريكي عادل ونثق فيه، وسيكون هناك انتقال سلمي للسلطة في بلادنا في 20 يناير المقبل، ولا نرى أنفسنا أعداء وإنما مواطنين أمريكيين وسنعمل على ضمان انتقال سلمي للسلطة".

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