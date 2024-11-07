شجاعة ونزيهة وتعجبني بشدة، بايدن يشيد بهاريس بعد إقرارها بالهزيمة

أشاد الرئيس الأمريكي جو بايدن، بـ"نزاهة" نائبته كامالا هاريس و"شجاعتها" عقب هزيمتها في الانتخابات الرئاسية أمام الجمهوري دونالد ترامب.

وقال “بايدن” يوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة رأت كامالا هاريس التي "أعرفها وتعجبني بشدة"، مؤكدًا أنها كانت شريكة عظيمة ومليئة بالنزاهة والشجاعة والشخصية.

وأضاف: "في ظل ظروف استثنائية، صعدت وقادت حملة تاريخية جسدت ما هو ممكن عندما تسترشد ببوصلة أخلاقية قوية ورؤية واضحة لأمة أكثر حرية وأكثر عدالة ومليئة بمزيد من الفرص لجميع الأمريكيين".

وتابع: "كما قلت من قبل، كان اختيار كامالا أول قرار اتخذته عندما أصبحتُ مرشحًا للرئاسة في عام 2020، تمثل قصتها أفضل قصة بأمريكا، وكما أوضحت، ليس لدي شك في أنها ستواصل كتابة هذه القصة".

وشدد بايدن في تصريحاته على أنها "ستستمر في القتال بعزم وتصميم وبسعادة. وستستمر في كونها بطلة لجميع الأمريكيين. وفوق كل شيء، ستستمر في كونها زعيمة سيتطلع إليها أبناؤنا لأجيال قادمة وهي تضع بصمَتها على مستقبل الولايات المتحدة".

وألقت ممثلة الحزب الديمقراطي للرئاسة الأمريكية كامالا هاريس خطابا مؤثرا أمام مؤيديها يوم الأربعاء بعد خسارتها السباق الرئاسي لصالح المرشح الجمهوري دونالد ترامب.

وقالت: "لن أتخلى عن معركة لمستقبل يحقق فيه الأمريكيون تطلعاتهم من أجل الديمقراطية والمساواة والعدالة"، مضيفة: "سنستمر فى هذه الحرب عبر الاقتراع والمحاكم والفضاء العام وحتى في حياتنا اليومية، وننشر ثقافة السلام والكرامة والحريات".

وأشارت إلى أن "النتيجة لم تأت كما كنا نتمناها، ولكن علينا قبولها. هنأت ترامب على نصره ووعدته بمساعدته وفريقه في المرحلة الانتقالية".

وشددت على أن "ولاؤنا ليس لحزب أو رئيس ولكن للولايات المتحدة. أعترف بالهزيمة أمام ترامب ولكنني لن أتخلى عن الكفاح من أجل الحرية والعدالة".

وأوضحت أنها "أبلغت ترامب أننا سنساعده في عملية الانتقال وسنشارك في انتقال سلمي للسلطة".

واختتمت كلمتها بالقول: "لن أتخلى أبدا عن الكفاح من أجل المستقبل. لن نتخلى أبدا عن النضال من أجل الديمقراطية وسيادة القانون".

وكانت حملة الرئيس المنتخب ترامب قد قالت يوم الأربعاء إنه يتطلع إلى لقاء الرئيس بايدن في البيت الأبيض في إطار انتقال السلطة من الإدارة الديمقراطية المنتهية ولايتها إلى الإدارة الجمهورية الجديدة.

ووفق ستيفن تشيونج المتحدث باسم الحملة في بيان إن الاجتماع سينعقد قريبًا.