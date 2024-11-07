أخبار الرياضة اليوم: فوز الأهلي والاتحاد والطلائع في الدوري الممتاز.. وإقالة لجنة الحكام بعد أزمة التسريبات

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة، إقالة لجنة الحكام برئاسة محمد فاروق بعد تسريبات غرفة الفار بين الحكمين محمد عادل وميدو سلامة خلال مباراة الزمالك والبنك الأهلي بالأسبوع الأول من مسابقة الدوري.

وكان جمال علام قد أجرى اتصالا بمحمد عادل أكد خلاله أن المجلس اتخذ قرارا بإقالة لجنة الحكام بعد التسريبات في الأيام الأخيرة.

حقق الأهلي فوزا صعبا على مضيفه فريق زد بنتيجة 0/1، في المبارة التي جرت مساء اليوم الخميس، على استاد المقاولون العرب، في الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

وكان الأهلي فاز على سيراميكا كليوباترا بنتيجة 5-2 في الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز، فيما تعادل زد أمام الجونة سلبيا بدون أهداف في الجولة ذاتها.

قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة، تعيين لجنة حكام جديدة برئاسة ياسر عبد الرؤوف، وتضم توفيق السيد، تامر دري وعزب حجاج.

وأعلن اتحاد الكرة إقالة لجنة الحكام برئاسة محمد فاروق بعد تسريبات غرفة الفار بين الحكمين محمد عادل وميدو سلامة خلال مباراة الزمالك والبنك الأهلي بالأسبوع الأول من مسابقة الدوري.

الدوري المصري، فاز فريق طلائع الجيش علي نظيره غزل المحلة بنتيجة 3-2، في المباراة التي جرت مساء اليوم الخميس، على استاد غزل المحلة، ضمن الجولة الثانية من الدوري الممتاز.

سجل ثلاثية طلائع الجيش، عماد فتحي وشيكا وأحمد الشيخ، بينما سجل هدفي غزل المحلة محمد بن حمودة.

انتهت مباراة الاتحاد السكندري أمام حرس الحدود بفوز زعيم الثغر بهدف دون رد، في المباراة التي جرت على استاد الإسكندرية، مساء اليوم الخميس، في الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز.

سجل فادي فريد هدف الاتحاد السكندري في شباك حرس الحدود في الدقيقة 50 من ضربة رأس بعد عرضية من كريم الديب.

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة إنبي في الدوري الممتاز.

ويحل بيراميدز ضيفا على إنبي في الثامنة من مساء الجمعة على استاد بتروسبورت في إطار الجولة الثانية من بطولة الدوري.

يعود محمود عبد الرازق شيكابالا ونبيل عماد دونجا ومصطفى شلبي لقائمة الزمالك في مواجهة سموحة المقرر لها غدا الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكان الثلاثي غاب عن مباراة الزمالك الماضية أمام البنك الأهلي في الدوري الممتاز.

فاز فريق آينتراخت فرانكفورت علي سلافيا براج التشيكي، بنتيجة 1ـ0 في المباراة التي أقيمت اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري ببطولة الدوري الأوروبي على ملعب "دويتشه بانك بارك".

وسجل عمر مرموش هدف التقدم لصالح فرانكفورت في الدقيقة 53 من ركلة حرة مباشرة.

أدى منتخب الشباب مواليد 2005 لكرة القدم تدريبه الأول اليوم الخميس بالإسماعيلية استعدادا لخوض منافسات دورة شمال أفريقيا فى الفترة من: 13 إلى 26 نوفمبر الجاري وهى البطولة المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

ويشارك مع منتخب الشباب التصفيات الإفريقية منتخبات: المغرب والجزائر وتونس وليبيا.

تعادل فريق تفينتي أنشخيدة الهولندي مع نظيره نيس الفرنسي بنتيجة 2-2،في المباراة التي أقيمت بينهما في إطار الجولة الرابعة بمرحلة المجموعات في بطولة الدوري الأوروبي.

افتتح تفينتي أنشخيدة الهولندي التهديف في المباراة عن طريق دان روتس في الدقيقة 8، فيما سجل الهدف الثاني اللاعب سام لامرز في الدقيقة 60.

فاز نادي اتحاد جدة بهدفين مقابل لاشيء أمام فريق العروبة ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري السعودي.

يذكر أن كريم بنزيما مهاجم وقائد الاتحاد، غاب عن المباراة ضد العروبة، بسبب الإصابة.