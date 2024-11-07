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رياضة

منتخب الشباب يؤدي تدريبه الأول بالإسماعيلية استعدادا لتصفيات أفريقيا (صور)

منتخب الشباب،فيتو
منتخب الشباب،فيتو

أدى منتخب الشباب مواليد 2005 لكرة القدم تدريبه الأول اليوم الخميس بالإسماعيلية استعدادا لخوض منافسات دورة شمال أفريقيا فى الفترة من: 13 إلى 26 نوفمبر الجاري وهى البطولة المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

ويشارك مع منتخب الشباب التصفيات الإفريقية منتخبات: المغرب والجزائر وتونس وليبيا.

 وغادر المنتخب القاهرة ظهر اليوم وكان فى استقباله المنتخب محمد شيحه المنسق العام لبطولة شمال أفريقيا ومساعده ابراهيم نصار وجاء الاستقبال الحافل  بالورود ولاقي اعجاب الجهاز الفني واللاعبين.

 ويلعب منتخب الشباب مع تنزانيا وديا للمرة الثانية بعد غد بالإسماعيلية استعدادا لضربة البداية الرسمية للتصفيات مع المغرب يوم 14 نوفمبر.

وتعادل منتخب الشباب مواليد مع تنزانيا سلبيا فى أول لقاء ودي أمس باستاد الدفاع الجوى قبل مغادرته القاهرة.

 وكانت المباراة هى أولى تجارب منتخب الشباب تحت ولاية البرازيلى ميكالى المدير الفني الجديد بينما يستعد تنزانيا الذى تأهل بطلا عن دورة غرب افريقيا للمشاركة فى بطولة الأمم الأفريقية حيث حسم تصفياته بالفوز على كينيا بهدفين مقابل هدف وصعد معه كينيا ثانيا.

تشكيل الجهاز الفني للمنتخب الشباب 


ويضم الجهاز الفني لمنتخب الشباب مع ميكالى كلا من: إسلام الشاطر مدير المنتخب والبرازيلى ريكاردو المدرب العام وعلاء عبده المدرب الوطنى وموسيس مدرب الحراس وليونياردو مدرب الأحمال وجواو محلل الاداء وياسر عبد العزيز المنسق الإعلامي وخالد سرحان المترجم  ود.هاجد العنتبلي طبيب المنتخب ود.صلاح عاشور مستشار التأهيل والعلاج الطبيعي  وعمرو سلمان واحمد ايهاب إداريين وخالد فتحي وعباس حسانين للتدليك وعلاء سعيد مدير المهمات.

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