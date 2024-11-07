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رياضة

عودة شيكابالا ودونجا وشلبي لقائمة الزمالك أمام سموحة

شيكابالا
شيكابالا

يعود محمود عبد الرازق شيكابالا ونبيل عماد دونجا ومصطفى شلبي لقائمة الزمالك في مواجهة سموحة المقرر لها غدا الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكان الثلاثي غاب عن مباراة الزمالك الماضية أمام البنك الأهلي في الدوري الممتاز.

وعلمت فيتو أن الثلاثي متواجد في قائمة الزمالك، بقرار من المدير الفني جوزيه جوميز بعد جاهزيتهم الفنية والبدنية.

 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره سموحة غدا الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز.

 

موعد مباراة الزمالك وسموحة في الدوري الممتاز 

 تنطلق مباراة الزمالك وسموحة في الدوري الممتاز غدا الجمعة  في تمام الساعة 5 مساء بتوقيت القاهرة.

 

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وسموحة في الدوري الممتاز

تنقل مباراة الزمالك وسموحة في الدوري الممتاز عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز.

وكان فريق الزمالك حقق فوزًا غاليًا على البنك الأهلي بثلاثية مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت باستاد السلام في إطار الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز، ليحصد الأبيض أول ثلاث نقاط له في البطولة.

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