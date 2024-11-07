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رياضة

الاتحاد يحقق ثاني انتصاراته في الدوري الممتاز بالفوز على حرس الحدود 0/1

الاتحاد وحرس الحدود،
الاتحاد وحرس الحدود، فيتو

انتهت مباراة الاتحاد السكندري أمام حرس الحدود بفوز زعيم الثغر بهدف دون رد، في المباراة التي جرت على استاد الإسكندرية، مساء اليوم الخميس، في الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز.

سجل فادي فريد هدف الاتحاد السكندري في شباك حرس الحدود في الدقيقة 50 من ضربة رأس بعد عرضية من كريم الديب.

بهذه النتيجة يرفع الاتحاد رصيده إلى 6 نقاط، بينما يتجمد رصيد حرس الحدود بدون نقاط.

دخل فريق الاتحاد السكندري لقاء حرس الحدود بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على فاركو بهدف دون رد فى الجولة الأولى لمسابقة الدوري المصري، فيما دخل حرس الحدود لقاء اليوم بحثًا عن أولى النقاط بعد الخسارة أمام سموحة بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعتهما على استاد المكس بالإسكندرية في افتتاح مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز.

تشكيل الاتحاد السكندري أمام حرس الحدود

حراسة المرمى: المهدي سليمان.

خط الدفاع: مروان داوود - عبدالله بكري - محمود شبانة - مصطفى إبراهيم.

خط الوسط: مورو ساليفو - كريم الديب - هشام عادل بلحة.

خط الهجوم: بنجمين بواتينج - إيمانويل أبياه - فادي فريد.

 

 

تشكيل حرس الحدود في مواجهة الاتحاد

فيما ضم تشكيل حرس الحدود بقيادة مديره الفني محمد يوسف كل من:

حراسة المرمى: محمود الزنفلي.

خط الدفاع: محمود أوكا - إسلام أبو سليمة - محمد الدغيمي - محمد مصطفى.

خط الوسط: محمد أشرف روقا - إيزي إيميكا - كواسي إسوو.

خط الهجوم: تريسور - محمود ممدوح - فوزي الحناوي.

 

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