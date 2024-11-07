طلائع الجيش يفوز على غزل المحلة 3-2 في مباراة مثيرة بالدوري الممتاز

الدوري المصري، فاز فريق طلائع الجيش علي نظيره غزل المحلة بنتيجة 3-2، في المباراة التي جرت مساء اليوم الخميس، على استاد غزل المحلة، ضمن الجولة الثانية من الدوري الممتاز.

سجل ثلاثية طلائع الجيش، عماد فتحي وشيكا وأحمد الشيخ، بينما سجل هدفي غزل المحلة محمد بن حمودة.

بهذه النتيجة، يحصد طلائع الجيش أول فوز له ببطولة الدوري الممتاز بعد خسارته في الجولة الأولى أمام المصري البورسعيدي، بينما يتجمد رصيد غزل المحلة عند نقطة واحدة بعد تعادله في الجولة الأولى أمام الإسماعيلي سلبيا.

تشكيل طلائع الجيش أمام غزل المحلة

حراسة المرمى: محمد شعبان.

خط الدفاع: أحمد متعب - محمد فتح الله كماتشو- خالد سطوحي - أحمد زولا.

خط الوسط: فريد شوقي - حميد ماو - عماد فتحي.

خط الهجوم: كريم طارق - جودوين شيكا - يسري وحيد.

تشكيل غزل المحلة ضد طلائع الجيش

حراسة المرمى: عامر عامر.

خط الدفاع: يحيى زكريا - عمرو الجزار - أحمد حكم - محمد جابر.

خط الوسط: محمد عصام - عبده يحيى - محمد أشرف بن شرقي.

خط الهجوم: موري توريه - محمد بن حمودة - محمد حمدي زكي.