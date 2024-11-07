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رياضة

اتحاد جدة يفوز على العروبة 0/2 في الدوري السعودي (فيديو)

اتحاد جدة، فيتو
اتحاد جدة، فيتو

فاز نادي اتحاد جدة بهدفين مقابل لاشيء أمام فريق العروبة ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري السعودي.

وأحرز الهدف الأول لاتحاد جدة صالح الشهري في الدقيقة 25.

 

 

وأضاف  ستيفن بيرجوين الهدف الثاني  من ضربة جزاء في الدقيقة 52.

 

 

تشكيل الاتحاد الرسمي ضد العروبة


وجاء التشكيل على النحو التالي:

في حراسة المرمى: رايكوفيتش.

في خط الدفاع: مهند الشنقيطي، سعد آل موسى، عبدالإله العمري، ماريو.

في خط الوسط: كانتي، فابينيو، هوساوي.

في خط الهجوم: موسى ديابي، صالح الشهري، بيرجوين.

 

يذكر أن كريم بنزيما مهاجم وقائد الاتحاد، غاب عن المباراة ضد العروبة، بسبب الإصابة.

ويتواجد نادي الاتحاد في المركز الاول بجدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 27 نقطة، خلف المتصدر الهلال بـ 25 نقطة.

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