الأهلي يحقق فوزا صعبا على زد 0/1 في مباراة الإصابات بالدوري الممتاز (صور)

حقق الأهلي فوزا صعبا على مضيفه فريق زد بنتيجة 0/1، في المبارة التي جرت مساء اليوم الخميس، على استاد المقاولون العرب، في الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

سجل طاهر محمد طاهر هدف الأهلي في شباك زد في الدقيقة، ليواصل الأحمر تصدره لجدول الدوري الممتاز برصيد 6 نقاط.

وشهدت المباراة خروج ثلاثي الأهلي للإصابة العضلية وهم، إمام عاشور ورامي ربيعة وحسين الشحات.

وكان الأهلي فاز على سيراميكا كليوباترا بنتيجة 5-2 في الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز، فيما تعادل زد أمام الجونة سلبيا بدون أهداف في الجولة ذاتها.

تشكيل زد ضد الأهلي

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: علي جمال - مصطفى العش - محمد إسماعيل - سامح إبراهيم

خط الوسط: أحمد الصغيري - حمدي علاء - عبد الرحمن البانوبي - مصطفى سعد ميسي.

خط الهجوم: ديلسون كاموني - مصطفى زيكو.

وضمت مقاعد البدلاء: عمرو حسام - أحمد طارق - أحمد سيد عبد النبي - شادي حسين - أحمد عادل - عبد الرحمن عماد - محمد أشرف - رشيد أحمد - ماتا ماجاسا.

تشكيل الأهلي أمام زد

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: خالد عبدالفتاح - عمر كمال عبد الواحد - رامي ربيعة - يحيى عطية الله.

خط الوسط: إمام عاشور - مروان عطية - أحمد نبيل كوكا.

خط الهجوم: وسام أبوعلي - حسين الشحات -طاهر محمد طاهر.

وجلس على مقاعد بدلاء الأهلي أمام زد كل من: يوسف أيمن - محمود كهربا - بيرسي تاو - رضا سليم - محمد مجدي أفشة - عمرو السولية - مصطفى شوبير - عمر الساعي - أكرم توفيق.