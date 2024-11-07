في غياب منعم، نيس الفرنسي يتعادل مع أنشخيدة الهولندي بالدوري الأوروبي (صور)
تعادل فريق تفينتي أنشخيدة الهولندي مع نظيره نيس الفرنسي بنتيجة 2-2 ،في المباراة التي أقيمت بينهما في إطار الجولة الرابعة بمرحلة المجموعات في بطولة الدوري الأوروبي.
افتتح تفينتي أنشخيدة الهولندي التهديف في المباراة عن طريق دان روتس في الدقيقة 8، فيما سجل الهدف الثاني اللاعب سام لامرز في الدقيقة 60.
وجاء هدف تقليص الفارق لنيس عن طريق جيرمي بوجا في الدقيقة 66، فيما جاء هدف التعادل عن طريق محمد علي تشو في الدقيقة 88.
غياب محمد عبد المنعم عن مباراة نيس وينتي أنشخيدة الهولندي
وغاب محمد عبد المنعم، مدافع منتخب مصر، عن فريق نيس الفرنسي أمام تفينتي أنشخيدة الهولندي في إطار مباريات الجولة الرابعة بمرحلة المجموعات في بطولة الدوري الأوروبي.
وكشف نادي نيس عن قائمة اللاعبين لمباراة تفينتي والتي شهدت غياب الدولي المصري دون الكشف عن السبب.
ووفقا للتقارير الصحفية فإن غياب عبد المنعم جاء بسبب الإصابة.
ويمتلك نيس نقطتين جمعها من تعادلين وخسارة مباراتين، في حين يمتلك تيفنتي 3 نقاط.
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