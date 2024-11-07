أخبار الحوادث اليوم: جنايات نجع حمادي تحيل أوراق شاب تخلص من والدته للمفتي.. نص أقوال المتهم بقتل قهوجي بمصر الجديدة.. توقف خدمات النيابة الإلكترونية 12 ساعة

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

تفاصيل التحقيق مع عامل نظافة بتهمة تصوير موظفة داخل دورة مياه

باشرت نيابة الشيخ زايد برئاسة المستشار إيهاب العوضي، اليوم الخميس، بحبس عامل نظافة، التحقيق مع عامل، بتهمة تصوير موظفة بإحدى شركات أنظمة المحاسبات، أثناء تواجدها في دورة المياه بأحد المولات الشهيرة محل عملهما.

وكشفت المجني عليها خلال التحقيقات انها بعدما دخلت الحمام، لاحظت شاشة تليفون محمول من فتحة تركيب وحدة تكييف، فأمسكت بيد حامله، وصرخت حتي حضر زملائها وعاملي النظافة وتوصلوا إلى هوية مرتكب الواقعة

النيابة الإدارية تحقق في وفاة طفلين بمستشفى أسيوط

أجرت النيابة الإدارية بأسيوط القسم الثاني، صباح اليوم الخميس، معاينةً لإحدى مستشفيات محافظة أسيوط، وذلك عقب تلقي النيابة شكوى أحد المواطنين من وفاة طفليه التوأم حديثي الولادة جرَّاء الإهمال الطبي وسوء المعاملة من طاقمي الأطباء والتمريض بالمستشفى.

وكانت النيابة الإدارية بأسيوط - القسم الثاني، قد تلقت شكوى بتاريخ الإثنين الموافق ٤ / ١١ / ٢٠٢٤ من أحد المواطنين المقيم بناحية مركز "أبنوب" بمحافظة "أسيوط" يستغيث فيها من الإهمال الطبي الجسيم وتردي مستوى الخدمة الطبية وسوء المعاملة وعدم تقديم الرعاية الطبية اللازمة لزوجته، حال توجهها للمستشفي بتحويل من الطبيب المتابع لحالتها، بعد أن فاجأتها أعراض الولادة المبكرة.

ضبط كيان تعليمى بدون ترخيص بتهمة النصب علي المواطنين بالعجوزة

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، من ضبط كيان تعليمى بدون ترخيص للنصب علي المواطنين في العجوزة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص) بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة، للنصب والإحتيال على المواطنين بزعم منحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية فى أحد المجالات وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق للعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.

تُبث من خارج البلاد، ضبط 4 استوديوهات وقناتين فضائية ورقمية بدون ترخيص بالهرم

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بإنشاء وإدارة قناتين "فضائية ورقمية" لبث المحتوى المقرصن وغير المجاز رقابيًا بالجيزة بدون ترخيص.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص) بإنشاء وإدارة قناتين "فضائية ورقمية" مختلفة المحتوى "بدون ترخيص" تُبث من خارج البلاد، يقوم من خلالهما ببث المحتوى المقرصن وغير المجاز رقابيًا "مملوك لمختلف شركات الإنتاج الفنى والهيئات المحلية والأجنبية".

النيابة تعلن توقف خدماتها الإلكترونية لمدة 12 ساعة، اعرف التفاصيل

أعلنت النيابة العامة عن توقف الخدمات الرقمية التي تقدمها بوابة النيابة العامة الإلكترونية لجمهور المواطنين، بدءًا من الساعة العاشرة -مساء اليوم- الخميس الموافق 7/ 11/ 2024 حتى الساعة العاشرة صباح يوم الجمعة الموافق 8/ 11/ 2024، وسوف يُستأنف تقديم تلك الخدمات فور انتهاء التحديثات في الموعد المحدد.

تفاصيل اتهام مساعدة هالة صدقي بالابتزاز والسب والقذف

تنظر محكمة جنح الجيزة جلسة 15 ديسمبر المقبل أولى جلسات محاكمة مساعدة الفنانة هالة صدقي، بعد قرار إحالتها الى محكمة الجنح باتهامات التهديد والابتزاز والتشهير والسب والقذف.

وكشف نص أمر الإحالة الصادر من نيابة جنوب الجيزة الكلية، أن حسنية.ع.ع " مخلي سبيلها "لأنها في غضون شهر أكتوبر عام 2024 بدائرة قسم شرطة العمرانية هددت المجني عليها هالة صدقي شفاهة بواسطة أشخاص آخرين بارتكاب جريمة ضد نفس المجني عليها ونشر أمور خادشة للشرف والاعتبار؛ وكان تهديدها مصحوبًا بتكليف بأمر عودتها للعمل رفقة المجني عليها علي النحو المبين بالتحقيقات.

بتهمة التخلص من والدته خنقا، جنايات نجع حمادي تحيل أوراق شاب للمفتى

قضت محكمة جنايات نجع حمادى شمال قنا، بإحالة أوراق شاب لفضيلة المفتى، بتهمة التخلص من والدته خنقًا.

صدر الحكم برئاسة المستشار اسماعيل محمود الفران، وعضوية المستشارين أحمد محفوظ عبد اللطيف، وتامر يحي محمد، وسكرتارية أبو المعارف عبدالشافي سلام، وأحمد صالح أبو سحلي.

نص أقوال المتهم بقتل قهوجي في مصر الجديدة

ما تفصيلات إقرارك ؟

ج اللي حصل إن في خلافات بيني وبين محمد عبد الرازق كتير ومن حوالي 5 سنين حصلت بينا مشكلة واتخانقنا مع بعض وضربنا بعض، والناس جت فصلت بينا والموضوع خلص، ومحمد كان واخد حصة في العمارة اللى محل العصير بتاعي فيها في شارع المسلة الكوربة مكنتش عايز يكون ليه حصة في العمارة اللي أنا فيها وكان في قضايا كتير بينه وبين صاحب العمارة، ولما كنا بنشوف بعض كان بيحصل ساعات مشادات بينا لكن الناس كانت بتحوش والموضوع بيخلص، وآخر مشكلة كانت امبارح لقيت محمد كان جاي يزعق ويشتم من عند قهوة أسوان بتاعته ولقيته ماشي قدام محل العصير بتاعي وعمال يزعق، لأن في خلافات سابقة بينا فخرجت من المحل وكان معايا مطوة في جيبي، وكنت قرفان منه ومن المشاكل اللي بتحصل بينا طلعت المطوة من جيببي، ودخلت على محمد عبد الرازق وضربته بيها أكثر من ضربة، ومش فاكر كام ضربه تقريبًا، ووقع على الأرض وفضلت اضرب فيه بالمطوة ووقعت فوقه على الأرض ومحستش بنفسي لقيتني عمال اغرز المطوة في بطنه والناس اتلمت وقعدت تحوش وأنا مكنتش عايز اسيبه وفضلت اضرب فيه لحد ما الناس حاشتني وقعدت الأهالي يضربوا فيا بالكراسي عشان اقوم من عليه، لكن فضلت اضرب فيه بالمطوة وبعدها قولتله انت اللي وصلتني اني اعمل فيك كده، وبعدها الناس حاشتني وقومتني من عليه وأنا رميت المطوة ودخلت محل العصير تاني، وبعد كدا في اتنين أمناء شرطة جم خدوني على موتوسيكل وودوني على قسم مصر الجديدة، وفتشوني هناك كان معايا مفاتيح البيت بس وبعدين دخلوني وعملو محضر باللي حصل ودخلوني الحجز وجيت النيابة النهارده وهو ده كل اللى حصل