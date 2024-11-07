النيابة تعلن توقف خدماتها الإلكترونية لمدة 12 ساعة، اعرف التفاصيل

أعلنت النيابة العامة عن توقف الخدمات الرقمية التي تقدمها بوابة النيابة العامة الإلكترونية لجمهور المواطنين، بدءًا من الساعة العاشرة -مساء اليوم- الخميس الموافق 7/ 11/ 2024 حتى الساعة العاشرة صباح يوم الجمعة الموافق 8/ 11/ 2024، وسوف يُستأنف تقديم تلك الخدمات فور انتهاء التحديثات في الموعد المحدد.

وقالت النيابة إن ذلك يأتي في إطار ما تقوم به إدارة النيابات عن طريق فريقها الفني المتخصص من تحديثات لبوابة النيابة العامة الإلكترونية.