نص أقوال المتهم بقتل قهوجي في مصر الجديدة

حصل موقع فيتو علي نص أقوال المتهم بقتل قهوجي في منطقة الكوربة بمصر الجديدة.

س: اسمك وسنك

ج: ناصر صابر مشعال 28 سنة



س: ما تفصيلات إقرارك ؟

ج اللي حصل إن في خلافات بيني وبين محمد عبد الرازق كتير ومن حوالي 5 سنين حصلت بينا مشكلة واتخانقنا مع بعض وضربنا بعض، والناس جت فصلت بينا والموضوع خلص، ومحمد كان واخد حصة في العمارة اللى محل العصير بتاعي فيها في شارع المسلة الكوربة مكنتش عايز يكون ليه حصة في العمارة اللي أنا فيها وكان في قضايا كتير بينه وبين صاحب العمارة، ولما كنا بنشوف بعض كان بيحصل ساعات مشادات بينا لكن الناس كانت بتحوش والموضوع بيخلص، وآخر مشكلة كانت امبارح لقيت محمد كان جاي يزعق ويشتم من عند قهوة أسوان بتاعته ولقيته ماشي قدام محل العصير بتاعي وعمال يزعق، لأن في خلافات سابقة بينا فخرجت من المحل وكان معايا مطوة في جيبي، وكنت قرفان منه ومن المشاكل اللي بتحصل بينا طلعت المطوة من جيببي، ودخلت على محمد عبد الرازق وضربته بيها أكثر من ضربة، ومش فاكر كام ضربه تقريبًا ، ووقع على الأرض وفضلت اضرب فيه بالمطوة ووقعت فوقه على الأرض ومحستش بنفسي لقيتني عمال اغرز المطوة في بطنه والناس اتلمت وقعدت تحوش وأنا مكنتش عايز اسيبه وفضلت اضرب فيه لحد ما الناس حاشتني وقعدت الأهالي يضربوا فيا بالكراسي عشان اقوم من عليه، لكن فضلت اضرب فيه بالمطوة وبعدها قولتله انت اللي وصلتني اني اعمل فيك كده، وبعدها الناس حاشتني وقومتني من عليه وأنا رميت المطوة ودخلت محل العصير تاني، وبعد كدا في اتنين أمناء شرطة جم خدوني على موتوسيكل وودوني على قسم مصر الجديدة، وفتشوني هناك كان معايا مفاتيح البيت بس وبعدين دخلوني وعملو محضر باللي حصل ودخلوني الحجز وجيت النيابة النهارده وهو ده كل اللى حصل.

وكانت مباحث قسم شرطة مصر الجديدة تلقت بلاغًا من الأهالي بنشوب مشاجرة بين شابين وسقوط أحدهما قتيلا.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتبين بالفحص أن مشاجرة نشبت بين عاملين بمقهى وبمحل عصير بسبب خلافات بينهما، وأضافت التحريات أن عامل محل العصير أقدم على طعن القهوجي طعنات أسقطته قتيلًا.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.