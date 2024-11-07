الخميس 07 نوفمبر 2024
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حوادث

ضبط كيان تعليمى بدون ترخيص بتهمة النصب علي المواطنين بالعجوزة

دورات تعليمية وشهادات
دورات تعليمية وشهادات دراسية

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، من ضبط كيان تعليمى بدون ترخيص للنصب علي المواطنين  في العجوزة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص) بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة  العجوزة بالجيزة، للنصب والإحتيال على المواطنين بزعم منحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية فى أحد المجالات وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق للعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.


وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمقر الكيان، وبحوزته (مجموعة من الشهادات الدراسية "خالية البيانات" منسوب صدورها للكيان – مطبوعات دعائية خاصة بالكيان)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة. 

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين بقصد الإستيلاء على أموالهم.

 

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