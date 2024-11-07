بتهمة التخلص من والدته خنقا، جنايات نجع حمادي تحيل أوراق شاب للمفتى

قضت محكمة جنايات نجع حمادى شمال قنا، بإحالة أوراق شاب لفضيلة المفتى، بتهمة التخلص من والدته خنقًا.

صدر الحكم برئاسة المستشار اسماعيل محمود الفران، وعضوية المستشارين أحمد محفوظ عبد اللطيف، وتامر يحي محمد، وسكرتارية أبو المعارف عبدالشافي سلام، وأحمد صالح أبو سحلي.

تفاصيل الواقعة بقنا

ترجع وقائع القضية لعام 2023، عندما تلقت أجهزة الأمن، إخطارًا يفيد مقتل ربة منزل داخل منزلها بنجع حمادى، وأن هناك شبهة جنائية وراء ارتكاب الواقعة، وتبين أن نجلها وراء الجريمة، بسبب خلافات عائلية.

وتمكنت قوة أمنية من ضبط الابن المتهم أ.م 27 عامًا، وأحيل للنيابة العامة التي وجهت له تهمة القتل مع سبق الإصرار، بعدما أنهى حياتها خنقًا.

وأحيل المتهم للنيابة فى القضية برقم 24677 لسنة 2022، جنح مركز شرطة نجع حمادي، وقيدت برقم 3070، لسنة 2022 كلي قنا، لمحكمة الجنايات والتي عاقبت المتهم بإحالة أوراقه لفضيلة المفتى لأخذ الرأي الشرعى في إعدامه.