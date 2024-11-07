تفاصيل اتهام مساعدة هالة صدقي بالابتزاز والسب والقذف

تنظر محكمة جنح الجيزة جلسة 15 ديسمبر المقبل أولى جلسات محاكمة مساعدة الفنانة هالة صدقي، بعد قرار إحالتها الى محكمة الجنح باتهامات التهديد والابتزاز والتشهير والسب والقذف.

وكشف نص أمر الإحالة الصادر من نيابة جنوب الجيزة الكلية، أن حسنية.ع.ع " مخلي سبيلها "لأنها في غضون شهر أكتوبر عام 2024 بدائرة قسم شرطة العمرانية هددت المجني عليها هالة صدقي شفاهة بواسطة أشخاص آخرين بارتكاب جريمة ضد نفس المجني عليها ونشر أمور خادشة للشرف والاعتبار؛ وكان تهديدها مصحوبًا بتكليف بأمر عودتها للعمل رفقة المجني عليها علي النحو المبين بالتحقيقات.

كما قذفت في حق المجني عليها هالة صدقي: بأن أسندت إليها علنا أمورا لو كانت صادقة لأوجبت عقابها قانونًا واحتقارها عند أهل وطنها وكان ذلك بإحدي طرق العلانية علي النحو المبين بالتحقيقات.

وأساءت استخدام أجهزة الاتصالات، بأن استخدمته في الجريمة محل الاتهام الأول، أنشأت واستخدمت حسابًا علي مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك - بقصد ارتكاب الجريمة موضوع الاتهام الثاني.