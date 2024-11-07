تُبث من خارج البلاد، ضبط 4 استوديوهات وقناتين فضائية ورقمية بدون ترخيص بالهرم

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بإنشاء وإدارة قناتين "فضائية ورقمية" لبث المحتوى المقرصن وغير المجاز رقابيًا بالجيزة بدون ترخيص.





أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص) بإنشاء وإدارة قناتين "فضائية ورقمية" مختلفة المحتوى "بدون ترخيص" تُبث من خارج البلاد، يقوم من خلالهما ببث المحتوى المقرصن وغير المجاز رقابيًا "مملوك لمختلف شركات الإنتاج الفنى والهيئات المحلية والأجنبية".

كما يدير صفحة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" مستخدمًا أجهزة حاسب آلى تعمل كوحدات معالجة محمل عليها برامج مقلدة ومنسوخة منسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية، واتخاذه من إحدى الشقق بدائرة قسم شرطة الأهرام بمحافظة الجيزة مقرًا لإدارة القناتين ،مستخدمًا أحد أساليب التخفى الرقمى للهرب من الملاحقة.. بالمخالفة للقانون.



وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم استهداف مقر الشقة، وأمكن ضبط (مالك القناتين– مقيم بمحافظة الجيزة).

كما تم ضبط ( 4 استوديوهات تصوير تلفزيونى كاملة التجهيز، معدة لتصوير البرامج المختلفة - جهاز "لاب توب" يستخدم لإدارة القناتين والصفحة الإلكترونية على موقع "فيس بوك"– "هارد ديسك" خارجى و"فلاش ميمورى" محمل عليهما برامج للقناة – 3 هواتف محمولة "بفحصهم فنيًا تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى" – سيناريوهات مسرحيات مختلفة، عقد إدارة القناة – "راوتر" لربط الأجهزة بالإنترنت- ختم أكلاشيه خاص بالقناة).



وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.

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