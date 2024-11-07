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حوادث

تفاصيل التحقيق مع عامل نظافة بتهمة تصوير موظفة داخل دورة مياه

حبس المتهم، فيتو
حبس المتهم، فيتو

باشرت نيابة الشيخ زايد برئاسة المستشار إيهاب العوضي، اليوم الخميس، بحبس عامل نظافة، التحقيق مع عامل، بتهمة تصوير موظفة بإحدى شركات أنظمة المحاسبات، أثناء تواجدها في دورة المياه بأحد المولات الشهيرة محل عملهما.

 

وكشفت المجني عليها خلال التحقيقات انها بعدما دخلت الحمام، لاحظت شاشة تليفون محمول من فتحة تركيب وحدة تكييف، فأمسكت بيد حامله، وصرخت حتي حضر زملائها وعاملي النظافة وتوصلوا إلى هوية مرتكب الواقعة 

 

تفاصيل التحقيقات في تصوير عامل نظافة لموظفة داخل حمام

أفادت تحقيقات النيابة بأن المتهم وضع هاتفه المحمول من فتحة التكييف، والتقط صورا للمجني عليها، وحين صرخت وحضر الجموع بالمكان، وأمسكوا بالمتهم، وألقي القبض عليه من قبل الشرطة التي حضرت فور تحرير بلاغ بالواقعة، وامرت النيابة بحبسه ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

 

اعترافات المتهم بارتكاب الجريمة 

اعترف المتهم، خلال التحقيقات، بما نسب إليه وقال: انا غلطان والشيطان اللي لعب في دماغي.

 

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