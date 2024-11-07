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حوادث

القبض على صاحب شركة بتهمة غسـل 50 مليون جنيه حصيلة تجارة النقد الأجنبي

القبض على صاحب شركة
القبض على صاحب شركة غسـل 50 مليون جنيه متحصلة من تجارة النقد

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض علي صاحب شركة  لقيامه بغسـل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى بالقاهرة. 

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اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القاهرة)؛ لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

 

وكشفت التحريات غسل الأموال  عن طريق (تأسيس الشركات - شراء الفيلات والوحدات السكنية - شراء السيارات)، وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المتهم  بمبلغ 
(50 مليون جنيه) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة. 

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

 

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