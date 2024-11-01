فوائد البنجر، يخفض ضغط الدم ويعزز صحة الدماغ

تشمل بعض فوائد تناول البنجر خفض ضغط الدم وتحسين الأداء الرياضي، وقد يكون تناول البنجر نيئًا أو عصيره وتحميصه أكثر فائدة من سلقه.

البنجر، هو نوع حيوي ومتعدد الاستخدامات من الخضراوات، ويطلق عليه العديد من الناس اسم الغذاء الفائق بسبب فوائده الغذائية العديدة.

بالإضافة إلى إضفاء لمسة من اللون على الطعام، فإن البنجر مغذي للغاية ومليء بالفيتامينات والمعادن والمركبات النباتية الأساسية، والعديد منها له خصائص طبية، وفقًا لموقع “Healthline” الطبي.

البنجر له العديد من العناصر الغذائية وقليل من السعرات الحرارية

يتميز البنجر بملف غذائي غني، فهو منخفض السعرات الحرارية ولكنه غني بالفيتامينات والمعادن القيمة، وفي الواقع، يحتوي على القليل من جميع الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الجسم تقريبًا.

العناصر الغذائية الموجودة فى 100 جرام من البنجر المسلوق:

السعرات الحرارية: 44

البروتين: 1.7 جرام

الدهون: 0.2 جرام

الكربوهيدرات: 10 جرام

الألياف: 2 جرام

حمض الفوليك: 20٪ من القيمة اليومية (DV)

المنجنيز: 14٪ من القيمة اليومية

النحاس: 8٪ من القيمة اليومية

البوتاسيوم: 7٪ من القيمة اليومية

المغنيسيوم: 6٪ من القيمة اليومية

فيتامين سي: 4٪ من القيمة اليومية

فيتامين ب 6: 4٪ من القيمة اليومية

الحديد: 4٪ من القيمة اليومية

البنجر غني بشكل خاص بحمض الفوليك، وهو فيتامين يلعب دورًا رئيسيًا في النمو والتطور وصحة القلب.

كما أنه يحتوي على كمية جيدة من المنجنيز، الذي يشارك في تكوين العظام، واستقلاب المغذيات، ووظائف المخ، والمزيد.

بالإضافة إلى ذلك، فهو غني بالنحاس، وهو معدن مهم مطلوب لإنتاج الطاقة وتخليق بعض النواقل العصبية.

يساعد في الحفاظ على ضغط الدم تحت السيطرة

تمت دراسة البنجر جيدًا لقدرته على خفض مستويات ضغط الدم المرتفعة، والتي تعد عامل خطر رئيسي لأمراض القلب.

وتظهر بعض الدراسات أن عصير البنجر يمكن أن يخفض بشكل كبير مستويات ضغط الدم الانقباضي والانبساطي.

ويكون أكبر تأثير لضغط الدم الانقباضي، وهو الضغط عندما ينقبض القلب، بدلًا من ضغط الدم الانبساطي، وهو الضغط عندما يسترخي القلب، وقد يلعب البنجر النيء تأثيرًا أقوى من المطبوخ.

من المحتمل أن ترجع تأثيرات خفض ضغط الدم هذه إلى التركيز العالي من النترات في هذه الخضروات الجذرية.

البنجر أيضًا مصدر رائع لحمض الفوليك، على الرغم من أن الأبحاث أظهرت نتائج متباينة، إلا أن العديد من الدراسات تشير إلى أن زيادة تناول حمض الفوليك يمكن أن يخفض مستويات ضغط الدم بشكل كبير.

يحسن الأداء الرياضي

تشير العديد من الدراسات إلى أن النترات الغذائية مثل تلك الموجودة في البنجر قد تعزز الأداء الرياضي.

فالنترات تؤثر على الأداء البدني من خلال تحسين كفاءة الميتوكوندريا، المسؤولة عن إنتاج الطاقة في الخلايا.

ويعزز عصير البنجر القدرة على التحمل من خلال زيادة المدة التي يستغرقها الإرهاق، وتعزيز الأداء القلبي التنفسي، وتحسين الكفاءة للرياضيين.

يحسن صحة الجهاز الهضمي

يحتوي كوب واحد من البنجر على 3.4 جرام من الألياف، مما يجعل البنجر مصدرًا جيدًا للألياف.

تتجاوز الألياف عملية الهضم وتنتقل إلى القولون، حيث تغذي البكتيريا المعوية المفيدة وتضيف حجمًا إلى البراز.

يمكن أن يعزز هذا صحة الجهاز الهضمي، ويجعله منتظمًا، ويمنع حالات الجهاز الهضمي مثل الإمساك ومرض التهاب الأمعاء (IBS) والتهاب الرتج.

كما ارتبطت الألياف بانخفاض خطر الإصابة بالأمراض المزمنة، بما في ذلك سرطان القولون وأمراض القلب ومرض السكري من النوع 2.

يدعم صحة الدماغ

تتراجع الوظائف العقلية والإدراكية بشكل طبيعي مع تقدم العمر، مما قد يزيد من خطر الإصابة باضطرابات التنكس العصبي مثل الخرف.

قد تعمل النترات الموجودة في البنجر على تحسين وظائف المخ من خلال تعزيز توسع الأوعية الدموية وبالتالي زيادة تدفق الدم إلى المخ.

على وجه الخصوص، ثبت أن البنجر يحسن تدفق الدم إلى الفص الجبهي من الدماغ، وهي منطقة مرتبطة بالتفكير على مستوى أعلى مثل اتخاذ القرار والذاكرة العاملة.

ووجدت دراسة قديمة أجريت على أشخاص مصابين بداء السكري من النوع 2 أن وقت رد الفعل أثناء اختبار الوظائف الإدراكية كان أسرع بنسبة 4% لدى أولئك الذين تناولوا 250 مل من عصير البنجر يوميًا لمدة أسبوعين.