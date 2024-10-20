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صحة ومرأة

فوائد البنجر، يخفض ضغط الدم ويحمى من السرطان ويعالج الأنيميا

البنجر
البنجر

فوائد البنجر، البنجر من الخضروات الشهيرة والمهمة التى لها عشاق كثيرون، واستخدامات عديدة لمذاقه المميز ولونه الصريح.

وفوائد البنجر، عديدة لقيمته الغذائية العالية، حيث يحتوى على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم وينصح الخبراء دائما بتناولها.

أهمية تناول البنجر 

وتقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، إن البنجر، المعروف أيضا بالشمندر، هو نبات جذري يتميز بلونه الأحمر الداكن ونكهته الحلوة، ويعتبر البنجر غذاء غني بالعديد من العناصر الغذائية، ويُستخدم في الطهي والمشروبات، وله فوائد صحية متعددة تجعل منه إضافة قيمة للنظام الغذائي.

عناصر غذائية مهمة موجوة فى البنجر 

وأضافت منى، يحتوي البنجر على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن، فهو مصدر جيد لفيتامين C، الذي يعزز من صحة الجهاز المناعي ويعمل كمضاد للأكسدة، كما يحتوي على فيتامين B6، الذي يساعد في إنتاج الطاقة ويُعتبر مهمًا لوظائف المخ، بالإضافة إلى ذلك، يحتوي البنجر على المعادن مثل البوتاسيوم، الذي يساعد في تنظيم ضغط الدم، والماغنيسيوم، الذي يُعتبر مهمًا لصحة العضلات والعظام.

فوائد البنجر للصحة 
فوائد البنجر للصحة 

فوائد البنجر للصحة 

وتابعت، منى، أن من فوائد البنجر التى تدفعنا لتناوله:-

  • يُعرف البنجر بدوره في تحسين صحة القلب، والأبحاث أظهرت أن تناول البنجر يمكن أن يُخفض ضغط الدم، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب ويعود ذلك إلى احتوائه على النترات الطبيعية، التي تتحول في الجسم إلى أكسيد النيتريك، وهو مركب يساعد على توسيع الأوعية الدموية وتحسين تدفق الدم.
  • يُعتبر البنجر مفيد في تعزيز الأداء الرياضي، وتشير الدراسات إلى أن شرب عصير البنجر يمكن أن يزيد من القدرة على التحمل، مما يجعله شائعًا بين الرياضيين، ويساعد البنجر في تحسين كفاءة استخدام الأكسجين خلال التمارين، مما يعزز الأداء البدني.
  • يُعتبر البنجر غني بالألياف، مما يُساهم في تحسين صحة الجهاز الهضمي، وتناول الألياف يساعد في تنظيم حركة الأمعاء، مما يُقلل من مشاكل مثل الإمساك.
  • تُعتبر الألياف الموجودة في البنجر مهمة للحفاظ على وزن صحي، إذ تُعزز الشعور بالشبع.
  • يُعتبر البنجر من المصادر الجيدة لمضادات الأكسدة، مثل البيتالين، والتي تُعزز من صحة الخلايا وتقلل من الالتهابات،وتُظهر الأبحاث أن هذه المركبات قد تلعب دورًا في الوقاية من بعض الأمراض المزمنة مثل السرطان.
  • يعتبر البنجر غذاء فائق، حيث يُمكن أن يُحسن من الصحة العامة بطرق متعددة، من خلال تضمينه في النظام الغذائي، يمكن تحقيق فوائد صحية متنوعة تعزز من جودة الحياة.
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