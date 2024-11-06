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صحة ومرأة

أهم فوائد الرمان على معدة فارغة

فوائد الرمان،فيتو
فوائد الرمان،فيتو

فوائد الرمان على الريق، تصدرت محركات البحث خلال الساعات الماضي فاكهة الرمان بحثا عن أهم فوائدها خاصة في موسم توافر الرمان.

 

فوائد فاكهة الرمان 

والرمان فاكهة موطنها الأصلي آسيا ولكنها تُزرع في العديد من مناطق العالم، ويتميز الرمان وعصيره بمذاق حلو وحامض قليلًا وله فوائد صحية عديدة.

وفي رصد لأهم فوائد الرمان بحسب موقع Health:

١- مصدر للمركبات المضادة للأكسدة والالتهابات
 

قد يساعد شرب عصير الرمان على تقليل علامات الالتهاب والحماية من تلف الخلايا بسبب تركيزه العالي من المركبات النباتية الواقية مثل الإيلاجيتانين والأنثوسيانين والأحماض العضوية.

تتمتع هذه المواد بنشاط مضاد للأكسدة ومضاد للالتهابات قوي وتساعد في حماية الخلايا من التلف التأكسدي. 

 

2- يحتوي عصير الرمان على نسبة عالية من المركبات المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة، والتي قد تفيد الأشخاص الذين يعانون من مستويات عالية من الإجهاد البدني. 

قد يساعد شرب عصير الرمان في تقليل الضرر التأكسدي الناجم عن الإجهاد البدني مثل التمارين الرياضية وتعزيز دفاعات مضادات الأكسدة بعد النشاط البدني المكثف، وبالتالي تعزيز تعافي العضلات.

فوائد الرمان 
فوائد الرمان 

 

3. قد يعزز صحة القلب


تشير نتائج الدراسة إلى أن تناول الرمان قد يساعد في تقليل عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب مثل ارتفاع ضغط الدم وارتفاع مستويات الدهون في الدم،  ويرجع هذا إلى تركيزه العالي من المركبات المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات.

أظهرت دراسة  أجريت على أشخاص مصابين بداء السكري من النوع 2 أن شرب عصير الرمان يوميًا لمدة ستة أسابيع أدى إلى انخفاض كبير في مستويات ضغط الدم الانقباضي والانبساطي 

 

4. قد يعزز الصحة الإدراكية


نظرًا لمستوياتها العالية من مضادات الأكسدة، قد تساعد الرمان في منع تلف الخلايا العصبية الناجم عن المركبات التفاعلية كما أن  شرب عصير الرمان قد يحسن جوانب معينة من الصحة الإدراكية، مثل الذاكرة.

 

حقائق غذائية عن الرمان


يعتبر الرمان من الفواكه المغذية للغاية ويوفر عددًا من العناصر الغذائية المهمة.

فوائد الرمان للحامل، يدعم نمو الجنين ويحافظ على قلبك

فوائد الرمان للحامل، يحمى من الأمراض المعدية وتسمم الحمل

ويحتوي كوب واحد من فاكهه الرمان على:

السعرات الحرارية: 144.4

الكربوهيدرات: 32.6 جرام (جم)
الألياف: 6.96 جرام
البروتين: 2.9 جرام
الدهون: 2.04 جرام
البوتاسيوم: 410 مليجرام  
فيتامين ب5: 0.656 مليجرام أو 13% من القيمة اليومية
فيتامين ج: 17.74 مليجرام أو 20% من القيمة اليومية
فيتامين هـ: 1.044 مليجرام أو 7% من القيمة اليومية
حمض الفوليك: 66.2 مليجرام أو 17% من القيمة اليومية
فيتامين ك: 18.6 ميكروجرام (مكجم) أو 18% من القيمة اليومية

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