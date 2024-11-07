أزمة البيض.. الأسعار تعاود الارتفاع بعد إعلان الحكومة وضع حلول مستدامة.. و«مواطنون ضد الغلاء» تطالب بتطبيق المعايير الأوروبية لحماية صحة المستهلك

سجلت أسعار البيض المحلي ارتفاعًا ملحوظًا، إذ قفز سعر البيض البلدي نحو 20 جنيهًا في الكرتونة، والبيض الأحمر نحو 4 جنيهات، بالتزامن مع مطالبات بشأن بإلزام الشركات المصرية بسعر عادل للبيض، مع استيراد البيض التركي في الأسواق.

ارتفاع سعر البيض المنتج محليًا، جاء بعد أيام عدة من إعلان الحكومة في اجتماعها الأسبوعي عن وضع حلول مستدامة لحل أزمة ارتفاع البيض المنتج محلي.

التفاصيل نستعرضها في السطور الأتية:

أسعار البيض اليوم في بورصة الدواجن، فيتو

فوارق واضحة بين البيض المصري والمستورد

البداية مع جمعية مواطنون ضد الغلاء لحماية المستهلك برئاسة محمود العسقلاني، التي شنت حملة واسعة النطاق على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد عقد عدة مقارنات بين البيض المحلي والمستورد من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية، حيث وجدت الجمعية أن هناك فوارق واضحة بين البيض المصري والمستورد.

أسعار البيض اليوم في بورصة الدواجن، فيتو

مذكرة لرئيس جهاز حماية المستهلك بشأن البيض

الأمر دعا جمعية «مواطنون ضد الغلاء» إلى كتابة مذكرة إلى رئيس جهاز حماية المستهلك بهذا الشأن.

صفقة كاشفة عن اشتراطات ومعايير أوربية عالمية غير مطبقة فى مصر

وقال «العسقلاني»: إن المذكرة تضمنت أن الحكومة ممثلة فى وزارة التموين استوردت من خلال شركة تابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية شحنة من بيض المائدة من منشأ تركي، وكانت صفقة كاشفة عن اشتراطات ومعايير أوروبية عالمية غير مطبقة فى مصر.

محمود العسقلاني، فيتو

كتابة تاريخ ميلاد البيضة والصلاحية

وأوضح أن من أهم المعايير العالمية غير المطبقة في مصر، كتابة تاريخ الإنتاج، وتاريخ انتهاء الصلاحية على كل بيضة على حدة.

ضمان خلو البيضة من الملوثات وروث الدواجن

وأضاف أن البيض المصري يفتقد مطابقته معيارًا هامًا وهو خلو البيضة من الملوثات أو روث الدواجن، موضحًا أن دورة إنتاج البيض وفقًا للمعايير الأوروبية يتضمن تعريض البيض لرشاشات مياه لإزالة أي ملوثات من نواتج إخراج الدواجن، إلى جانب استخدام ماكينات تجفيف وتطهير، وربما تعقيم البيضة، وللأسف هذا لا يحدث فى مصر، وخاصة مخرج البيضة لا يخلو من بقايا الروث؛ الذى ينال من نظافة البيضة ويحملها بملوثات لها تأثير تراكمي على صحة المستهلك.

أسعار البيض اليوم في بورصة الدواجن، فيتو

معيار التخلص من متبقيات الأمصال واللقاحات

وأشار إلى أن ثالث المعايير غير المطبقة في مصر؛ هي مطابقة البيض للمواصفات البيطرية بالتخلص من متبقيات الأمصال واللقاحات وغيرها من الأدوية البيطرية فى جسم الدجاجة خلال فترة تكوين البيضة فى القناة البيضية، وهو ما لا يحدث لدى منتجي البيض فى مصر.

واستطرد «العسقلاني» قائلًا: كما أن لون البيض الطبيعى متوفر فى المستورد، التي تتمثل في الغلاف الأبيض الفاتح والمكون الداخلي الأصفر القاتم، مقارنة بالمنتج محليًا.

أسعار البيض اليوم في بورصة الدواجن، فيتو

مطالب «مواطنون ضد الغلاء» من جهاز حماية المستهلك

وطالبت «مواطنون ضد الغلاء» في مذكرتها جهاز حماية المنافسة، بضرورة إخطار وإلزام كبار منتجي الدواجن فى مصر بكتابة تاريخ الإنتاج والصلاحية على البيضة، تطبيقًا لنص المادة التاسعة من القانون رقم 181 لسنة 2018 الخاص بحماية المستهلك.

القانون يُلزم المورد أو المعلن بتجنب أى سلوك خادع

وأوضح «العسقلاني» أن الفقرة الثانية من هذه المادة تنص على التزام المورد أو المعلن بتجنب أى سلوك خادع، وذلك متى إنصب هذا السلوك على أى عنصر من العناصر التي منها طبيعة السلعة أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التى تتكون منها أو كمياتها، إضافة إلى مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة صنعها أو تاريخ إنتاجها او تاريخ صلاحيتها أو شروط استعمالها أو محاذيره.

أسعار البيض اليوم في بورصة الدواجن، فيتو

تدوين تاريخ الإنتاج والصلاحية على السلع

ولفت «العسقلاني» إلى أن المادة السادسة من اللائحة التنفيذية للقانون فقرة 4 تنص على تدوين تاريخ الإنتاج، والفقرة الخامسة تنص على تدوين مدة الصلاحية للسلع التى لها فترة زمنية لصلاحيتها للاستهلاك.

المطالبة بالفحص العشوائي لعينات من البيض المتداول فى السوق

وطالبت «مواطنون ضد الغلاء» بضرورة الفحص العشوائي لعينات من البيض المتداول فى السوق، بهدف التأكد ما إذا كان البيض المصرى خالى من متبقيات الأمصال واللقاحات من عدمه.

المطالبة المنتجين بإستخدام أعلاف جيدة مطابقة للمواصفات

وقال «العسقلاني»: إن أهم مطالب الجمعية هو إلزام المنتجين باستخدام أعلاف جيدة مطابقة للمواصفات، التي ينتج عن استخدامها عودة اللون الأصفر للبيضة الذى فقدناه نتيجة استخدام أعلاف رخيصة الثمن، وخامات فقيرة التكوين لا تحقق النتيجة المأمولة من حيث المواصفات والمعايير.

الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، فيتو

مساعي الحكومة لمواجهة أزمة ارتفاع أسعار البيض

وعلى صعيد آخر؛ أعلنت الحكومة مساعيها لمواجهة أزمة ارتفاع أسعار البيض المحلي في الأسواق، التي كان على رأسها الحفاظ على استقرار السوق من خلال استيراد البيض.

استيراد البيض يهدف إلى تحقيق الاستقرار في السوق

وأكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن استيراد الوزارة لكميات من البيض يهدف إلى تحقيق الاستقرار في السوق.

استيراد البيض حل مؤقت لحين وضع حلول مستدامة

وأوضح وزير التموين أن إجراء استيراد البيض يُعد حلًّا مؤقتًا؛ بينما يجري العمل على وضع حلول مستدامة لمعالجة أي زيادات غير مبررة في الأسعار.

الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، فيتو

مصر بها 2567 مزرعة بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 14 مليار بيضة

وفي نفس السياق؛ قالت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية إن الحكومة تعمل على ضبط أسعار بيض المائدة، مشيرة إلى أن عدد المزارع التي تعمل على مستوى الجمهورية تصل إلى 2567 مزرعة بطاقة إنتاجية سنوية تقترب من 14 مليار بيضة.

طرح مزارع إنتاج البيض الحكومية المتوقفة للقطاع الخاص

وأعلنت أنه يتم التنسيق مع وزارة الزراعة بشأن طرح مزارع وخطوط إنتاج البيض الحكومية المتوقفة للقطاع الخاص لإعادة تشغيلها.

الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء،، فيتو

رئيس الوزراء يوجه بسرعة الاجتماع مع أصحاب المزارع المُتوقفة

ومن جهته وجه الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، بسرعة الاجتماع مع أصحاب المزارع المُتوقفة عن الإنتاج، وبحث مُشكلاتهم، للعمل على حلها، بما يساهم في زيادة الإنتاج وتوافر بيض المائدة في الأسواق.

أسعار البيض اليوم في بورصة الدواجن، فيتو

سعر كرتونة البيض في الأسواق اليوم

وفي نفس السياق؛ تستعرض «فيتو» أسعار كرتونة البيض في بورصة الدواجن اليوم، إضافة إلى أسعار البيض في المحال التجارية لبيع البيض بالجملة والمجمعات الاستهلاكية؛ في السطور الآتية:

أسعار البيض في المجمعات الاستهلاكية

وبلغ سعر طبق البيض لعدد 30 بيضة نحو 150 جنيهًا، وذلك وفقًا لما أعلنته وزارة التموين والتجارة الداخلية مع استيراد مليون طبق بيض مائدة لضخهم في المجمعات الاستهلاكية.

أسعار البيض الأبيض اليوم في بورصة الدواجن

وتراوح سعر كرتونة البيض الأبيض عدد 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم، بين 150 جنيهًا و153 جنيهًا.

فيما تراوحت أسعار كرتونة البيض الأبيض بين 151 إلى 154 جنيهًا في الشركات ومحلات النصف جملة.

أسعار البيض اليوم في بورصة الدواجن، فيتو

أسعار البيض الأحمر اليوم في بورصة الدواجن

وتراوح سعر كرتونة البيض الأحمر عدد 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم؛ بين 155 جنيهًا إلى 160 جنيهًا، بارتفاع 4 جنيهات عن سعرها السابق.

بينما تراوحت أسعار كرتونة البيض الأحمر من 156 جنيهًا إلى 162 جنيهًا للكرتونة في الشركات ومحلات نصف الجملة.

أسعار البيض البلدي اليوم في بورصة الدواجن

وعن سعر كرتونة البيض البلدي عدد 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم، فتراوحت بين 134 جنيهًا إلى 135 جنيهًا، بارتفاع 20 جنيهًا مقارنة بسعرها السابق.

وتراوحت أسعار كرتونة البيض البلدي 30 بيضة في محال الجملة والنصف جملة اليوم بين 135 جنيهًا إلى 137 جنيهًا.