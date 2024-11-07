منال عوض ومحافظ سوهاج يشهدان جلسة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر

شاركت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، واللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، في الجلسة الخاصة ببرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وذلك ضمن فعاليات المنتدى الحضري العالمي الذي تستضيفه مصر.

حضر الجلسة كل من الدكتور محمد عبد الهادي نائب محافظ سوهاج مدير وحدة التنفيذ المحلية بسوهاج، والدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزير التنمية المحلية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وعدد من ضيوف المنتدى من مختلف دول العالم.

الجلسة تناولت مناقشة أهمية برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر

وقد تم خلال الجلسة مناقشة أهمية برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في تحسين مستوى الحياة للمواطنين في محافظات الصعيد، وسبل تعزيز مشاركة المجتمعات المحلية في عملية التنمية، كما تم استعراض المشاريع التنموية الكبرى التي يتم تنفيذها في محافظات الصعيد والممولة من البرنامج، وتبادل الخبرات بين المسئولين المحليين لتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة.

محافظ سوهاج يؤكد أهمية برنامج التنمية المحلية في تحقيق التوازن التنموي

وفي كلمته، أكد محافظ سوهاج أهمية الدور الذي يلعبه برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في تحقيق التوازن التنموي، مشيرًا إلى الجهود المبذولة لتطوير البنية التحتية والخدمات العامة في سوهاج، وزيادة وعي المواطنين مما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين.

ومن جانبه، استعرض نائب محافظ سوهاج جهود وأنشطة برنامج التنمية المحلية خلال السنوات الأخيرة فى تحقيق التنمية المستدامة، والحرص على عقد جلسات التشاور المجتمعي للوقوف على احتياجات المواطنين، لافتا إلى دعم البرنامج للتكتلات الاقتصادية بالمحافظة.

يذكر أن المنتدى الحضري العالمي الذي تستضيفه مصر يعد من أبرز المنصات الدولية التي تجمع صانعي القرار والخبراء لمناقشة الحلول المبتكرة لتحسين بيئة المدن وتعزيز التنمية المستدامة.