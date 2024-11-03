استيراد عاجل للبيض وافتتاح منافذ جديدة، وزير التموين يكشف خطة السيطرة على الأسعار

أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة تعمل بشكل مستمر على تحقيق توازن في أسعار السلع الاستراتيجية وضمان توافرها للمواطنين، مشيرًا إلى الإجراءات العاجلة التي اتخذتها الوزارة مؤخرًا لضبط أسعار بيض المائدة.

ولفت الوزير إلى استيراد كميات من البيض بهدف تحقيق استقرار في السوق، موضحًا أن هذا الإجراء يُعد حلًا مؤقتًا بينما يجري العمل على وضع حلول مستدامة لمعالجة أي زيادات غير مبررة في الأسعار.

وأضاف فاروق أن الوزارة تسعى جاهدةً لتقليل الحلقات الوسيطة بين المزارع والمواطن، وهو ما يسهم في تقليل التكاليف النهائية وزيادة المنافذ المخصصة للبيع المباشر للمستهلك، مما يضمن وصول السلع بأسعار مناسبة.

وأشار الوزير إلى عدد من السلع الجديدة التي سيتم طرحها في الأسواق وأسعارها، موضحًا أن الوزارة تعتزم تعزيز تواجد المنافذ الثابتة والمتحركة بالتعاون مع عدة جهات لتوسيع نطاق الوصول للمواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ لمُتابعة جهود توافر السلع وضبط الأسواق، وذلك بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

و استعرض الوزير خلال الاجتماع موقف السلع الاستراتيجية وأرصدة المخزون منها، سواء تلك المدرجة ضمن منظومة البطاقات التموينية أو خارجها، وأوضح أن الوزارة بصدد عقد اجتماعات مع شركات الإنتاج الرئيسية لمناقشة تكلفة الإنتاج والحجم المتاح من السلع الحيوية لتلبية احتياجات المواطنين وضمان استقرار الأسعار.

كما شدد الوزير على استمرار الجهود لزيادة عدد الأسواق المؤقتة، مثل "أسواق اليوم الواحد" التي تقام على مستوى المحافظات، والتي تصل إلى 200 سوق شهريًا، بالإضافة إلى الأسواق المستدامة وفروع المجمعات الاستهلاكية البالغ عددها نحو 1000 فرع، بجانب الشوادر التابعة لشركات التوزيع والتابعة للمحافظات والغرف التجارية.