الخميس 07 نوفمبر 2024
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خارج الحدود

22 شهيدا بغارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ الفجر

العدوان الإسرائيلي
العدوان الإسرائيلي على غزة، فيتو

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الخميس، أن 22 فلسطينيا استشهدوا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم، 14 منهم شمالي القطاع.

العدوان الإسرائيلي على غزة 

ومن جانبه، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان اليوم الخميس، استشهاد شخص وإصابة 5 آخرين في مخيم طولكرم شمال الضفة الغربية.

3 شهداء ومصابون بقصف غربي مخيم النصيرات

 

 واستشهد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي على منطقة النويري غربي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

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غزة العدوان الاسرائيلي علي غزة الضفة الغربية مخيم طولكرم

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