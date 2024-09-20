فوائد الزعتر، يعالج القلق والتوتر ويقوى المناعة ويحسن الهضم

فوائد الزعتر، الزعتر من الأعشاب العطرية الشهيرة التي لها نكهة مميزة ما يجعله أساسيا فى طهى العديد من الأكلات والمخبوزات.

وفوائد الزعتر، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم وكان يستخدم فى الطب القديم.

أهمية تناول الزعتر

وتقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، إن الزعتر هو نبات عشبي من عائلة النعناع، ويعتبر من الأعشاب الطبية والغذائية ذات القيمة العالية، ويستخدم منذ آلاف السنين في الطب التقليدي والطبخ بفضل فوائده الصحية المتعددة ونكهته المميزة، ويحتوي الزعتر على العديد من العناصر الغذائية مثل الفيتامينات، المعادن، والمركبات النباتية التي تسهم في تحسين صحة الجسم.

فوائد الزعتر

فوائد الزعتر الصحية

وأضافت استشارى التغذية العلاجية أن من فوائد الزعتر الصحية الآتي:

الزعتر يُستخدم بشكل شائع في علاج مشاكل الجهاز التنفسي مثل السعال، الربو، ونزلات البرد، حيث يحتوي الزعتر على مركبات مضادة للبكتيريا والفيروسات، مما يساعد في تخفيف التهابات الجهاز التنفسي وتقليل الإفرازات المخاطية، كما يمكن استخدام الزعتر في تحضير مشروبات دافئة للمساعدة في تهدئة الحلق وتخفيف الاحتقان.

تقوية جهاز المناعة، بفضل احتوائه على مضادات الأكسدة مثل الثيمول والكارفاكرول، ويُعتبر الزعتر مساعد فعال في تعزيز جهاز المناعة، هذه المركبات تعمل على محاربة الجذور الحرة التي قد تسبب تلف الخلايا وتضعف الجهاز المناعي، بالإضافة إلى ذلك، الزعتر يحتوي على فيتامين C الذي يلعب دورًا أساسيًا في تعزيز الدفاعات الطبيعية للجسم.

الزعتر يُستخدم منذ القدم لتحسين وظائف الجهاز الهضمي، حيث يُحفز الزعتر إنتاج الإنزيمات الهاضمة التي تساعد في تحسين عملية هضم الطعام وامتصاص العناصر الغذائية، كما أنه يقلل من الانتفاخ والغازات المعوية، مما يجعله خيار ممتاز لمن يعانون من مشاكل هضمية.

له قدرة على مكافحة العدوى بفضل خصائصه المضادة للبكتيريا والفطريات، وتُظهر الدراسات أن الزعتر يمكن أن يكون فعالًا في قتل بعض أنواع البكتيريا والفطريات التي تسبب الأمراض، لذلك، يُستخدم الزيت المستخلص من الزعتر في بعض المستحضرات الطبية والمطهرات.

يسهم الزعتر في تعزيز صحة القلب من خلال تنظيم ضغط الدم وتقليل مستويات الكوليسترول الضار، ومركبات الزعتر تعمل على تحسين تدفق الدم ومنع تراكم الصفائح الدموية، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

الزعتر قد يساعد في تحسين الحالة النفسية وتقليل القلق والتوتر، ويُعتقد أن مركبات الزعتر قد تؤثر إيجابًا على النشاط العصبي في الدماغ، مما يساهم في تحقيق التوازن النفسي والحد من الاكتئاب والقلق.

الزعتر له فوائد تجميلية أيضًا، حيث يحتوي على مضادات الأكسدة التي تساعد في محاربة علامات تقدم العمر، كما يساعد في تحسين صحة البشرة والشعر. يُستخدم الزيت المستخرج من الزعتر في العديد من المنتجات التجميلية للعناية بالبشرة والشعر.