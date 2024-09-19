فوائد الزعتر، لصحة القلب ولمرضى السكري ولجمال بشرتك وشعرك

فوائد الزعتر، للصحة عديدة، فهو واحد من النباتات العطرية التي استخدمت منذ العصور القديمة في الطهي والطب التقليدي، ويتمتع الزعتر بفوائد صحية متعددة بفضل احتوائه على العديد من العناصر الغذائية والخصائص الطبية.



أهم فوائد الزعتر لصحة الجسم



الزعتر لصحة الجسم

أكدت الدكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية أن فوائد الزعتر لا يمكن إغفالها، فهو ليس مجرد مكون عطري يضاف إلى الأطعمة لإضفاء نكهة مميزة، بل هو كنز من الفوائد الصحية المتعددة التي تعزز صحة الجسم والعقل. سواء كان ذلك من خلال تناوله كمشروب أو استخدام زيته العطري، فإن الزعتر يقدم مجموعة من الفوائد التي تجعله جزءًا لا غنى عنه في الحياة اليومية، وهو ما تستعرضه في السطور التالية.



دعم الجهاز المناعي

يحتوي الزعتر على نسبة عالية من فيتامين C وفيتامين A، وهما عنصران مهمان لدعم وتقوية الجهاز المناعي. يُعتبر فيتامين C مضادًا للأكسدة القوي الذي يساعد في تقوية الجهاز المناعي ومحاربة الالتهابات. كما أن فيتامين A يلعب دورًا حيويًا في الحفاظ على صحة الجلد والعينين والمساهمة في تقوية الأغشية المخاطية، مما يمنع دخول الجراثيم إلى الجسم.

تحسين صحة الجهاز التنفسي

من أشهر استخدامات الزعتر قدرته على تحسين صحة الجهاز التنفسي. الزعتر يمتلك خصائص طاردة للبلغم، مما يجعله خيارًا ممتازًا لتخفيف الأعراض المرتبطة بنزلات البرد والتهابات الشعب الهوائية والسعال. يمكن أن يساعد شرب شاي الزعتر في تهدئة السعال وتخفيف الاحتقان. كما أنه يحتوي على مركبات مضادة للبكتيريا تساعد في مكافحة التهابات الجهاز التنفسي.



خصائص مضادة للالتهابات

الزعتر يحتوي على مركبات مضادة للالتهابات، مثل "الثيمول"، الذي يعتبر واحدًا من أقوى مضادات الأكسدة الطبيعية. تساعد هذه الخصائص المضادة للالتهابات في تخفيف الألم والتورم في الحالات المزمنة مثل التهاب المفاصل. كما أن استخدام الزعتر كمكون في المستحضرات الجلدية يمكن أن يخفف من التهابات الجلد وحب الشباب.

تحسين صحة الجهاز الهضمي

من الفوائد الأخرى للزعتر هو تحسين صحة الجهاز الهضمي. يعزز الزعتر إفراز العصارات الهضمية، مما يساعد في تحسين عملية الهضم ومنع الانتفاخ والغازات. كما أن تناول الزعتر يمكن أن يساعد في علاج حالات الإسهال والتقلصات المعوية بفضل خصائصه المضادة للميكروبات التي تساهم في القضاء على البكتيريا الضارة في الأمعاء.

دعم صحة القلب والأوعية الدموية

الزعتر يحتوي على مركبات مثل الفلافونويدات التي تساهم في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب. يمكن أن يساعد الزعتر في خفض مستويات ضغط الدم المرتفعة بفضل خصائصه المهدئة والموسعة للأوعية الدموية. بالإضافة إلى ذلك، فإن الزعتر يحتوي على مستويات جيدة من البوتاسيوم، وهو معدن مهم للتحكم في توازن السوائل في الجسم والحفاظ على انتظام ضربات القلب.

خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات

أظهرت العديد من الدراسات أن الزعتر يحتوي على مركبات قوية مضادة للبكتيريا والفطريات. الثيمول، على سبيل المثال، هو مكون نشط في الزعتر وله خصائص قوية ضد العديد من أنواع البكتيريا، بما في ذلك تلك التي تسبب العدوى في الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي. كما أن الزيت العطري المستخرج من الزعتر يمكن استخدامه كمطهر طبيعي للجروح لمنع العدوى.

تعزيز الذاكرة وتحسين الصحة العقلية

أظهرت بعض الدراسات أن الزعتر قد يكون له تأثير إيجابي على تحسين القدرات العقلية مثل الذاكرة والتركيز. يُعتقد أن مضادات الأكسدة الموجودة في الزعتر تحمي خلايا الدماغ من التلف الناتج عن الجذور الحرة، مما قد يساعد في الوقاية من الأمراض المرتبطة بالتقدم في العمر مثل الزهايمر. كما أن الخصائص المهدئة للزعتر يمكن أن تساعد في تقليل مستويات التوتر والقلق.

الزعتر لصحة الشعر

تعزيز صحة البشرة والشعر

الزعتر يستخدم أيضًا في تحسين صحة البشرة والشعر. يمكن استخدامه كعلاج طبيعي لحب الشباب نظرًا لخصائصه المضادة للبكتيريا. كما أن الزيت العطري المستخرج من الزعتر يستخدم في منتجات العناية بالشعر لتعزيز نمو الشعر وتقوية فروة الرأس.

مضاد للأكسدة

الزعتر غني بالمركبات المضادة للأكسدة، مثل الفلافونويدات، التي تساعد في حماية الجسم من التلف الناتج عن الجذور الحرة. مضادات الأكسدة تلعب دورًا مهمًا في الوقاية من العديد من الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسرطان.

تنظيم مستويات السكر في الدم

تشير بعض الدراسات إلى أن الزعتر قد يساعد في تحسين حساسية الأنسولين وتنظيم مستويات السكر في الدم. هذا يجعله مفيدًا للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري أو الذين يرغبون في الحفاظ على استقرار مستويات الجلوكوز في الدم.

