الزعتر صديقك الأيام القادمة، لعلاج نزلات البرد وتقوية الجهاز المناعي

فوائدالزعتر للصحة عديدة وهامة، فهو يعد من النباتات العشبية العطرية التي تستخدم في العديد من الأغراض الطبية والغذائية؛ نظرًا لما يحتوي عليه من مغذيات طبيعية من فيتامينات ومعادن ومضادات أكسدة قوية.



أكدت الدكتورة هدى مدحت أخصائية التغذية العلاجية، أن الزعتر نبات ذو فوائد صحية متعددة تجعل منه خيارًا مثاليًا للاستخدام اليومي، سواء كان ذلك عبر تناوله كمشروب، أو إضافته إلى الأطعمة، أو استخدامه موضعيًا. بفضل محتواه الغني من العناصر الغذائية والخصائص المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات.



أهم فوائد الزعتر لصحة الجسم

وأضافت الدكتورة هدى، أن الزعتر أحد أفضل الأعشاب الطبيعية التي تعزز الصحة العامة، وتساهم في الوقاية من العديد من الأمراض، وهو ما تستعرضه في السطور التالية.



الزعتر لصحة الجسم، فيتو



1. تعزيز صحة الجهاز التنفسي

يعتبر الزعتر من أفضل الأعشاب المستخدمة لتحسين صحة الجهاز التنفسي. يحتوي على زيوت طيارة، مثل الثيمول، الذي يمتلك خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات، مما يساعد في محاربة الالتهابات والاحتقان. يستخدم الزعتر كعلاج طبيعي لالتهابات الحلق ونزلات البرد والربو والتهاب الشعب الهوائية. يمكن شرب شاي الزعتر أو استنشاق بخار زيته للحصول على هذه الفوائد، حيث يساعد في تخفيف احتقان الأنف ويهدئ السعال.

2. دعم صحة الجهاز الهضمي

الزعتر فعال أيضًا في تعزيز صحة الجهاز الهضمي، فهو يحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات التي تساهم في تنظيف الأمعاء ومحاربة الجراثيم الضارة. يعمل الزعتر على تحسين الهضم وتخفيف الغازات وتخفيف الانتفاخ، كما يساعد في علاج التقلصات المعوية وعسر الهضم. يحتوي الزعتر على مركبات تنشط إنتاج العصارات الهاضمة مما يساعد على تحسين عملية الهضم والامتصاص.

3. تقوية جهاز المناعة

يحتوي الزعتر على العديد من الفيتامينات والمعادن، مثل فيتامين سي، وفيتامين أ، والنحاس، والمنغنيز، والحديد، مما يجعله مفيدًا في تعزيز مناعة الجسم. مضادات الأكسدة القوية الموجودة في الزعتر تساعد في محاربة الجذور الحرة، وتقوية جهاز المناعة ضد الأمراض المعدية. إضافة الزعتر إلى الطعام أو شربه كشراب قد يساهم في الوقاية من الأمراض وتعزيز قوة المناعة.

4. خصائص مضادة للالتهابات ومسكن للألم

الزعتر يحتوي على زيوت عطرية مثل الثيمول والكارفاكرول، وهما مركبان يتميزان بخصائص مضادة للالتهابات ومسكنة للألم. يستخدم الزعتر في تقليل التهابات المفاصل وتخفيف آلام العضلات، كما يمكن استخدامه لتخفيف الصداع وألم الأسنان. يُستخدم الزعتر في الطب البديل بشكل موضعي، حيث يتم تدليك المنطقة المصابة بزيت الزعتر المخفف لتهدئة الألم.

5. تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية

يساعد الزعتر في تحسين صحة القلب بفضل تأثيره المضاد للأكسدة، وقدرته على خفض ضغط الدم المرتفع وتنظيم مستوى الكوليسترول. يحتوي الزعتر على مركبات تساعد في توسيع الأوعية الدموية وتحسين تدفق الدم، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب. كما أن مضادات الأكسدة الموجودة فيه تحارب الالتهابات التي قد تؤدي إلى تصلب الشرايين.

فوائد الزعتر للصحة، فيتو

6. دعم صحة البشرة والشعر

يمكن للزعتر أن يكون مفيدًا للعناية بالبشرة والشعر. مضادات البكتيريا والفطريات الموجودة في الزعتر تساعد في علاج حب الشباب والتهابات الجلد، ويمكن استخدامه كتونر طبيعي للبشرة.

كما يمكن إعداد مستحضرات تحتوي على زيت الزعتر لمحاربة القشرة وتعزيز نمو الشعر، حيث يساعد في تنشيط فروة الرأس وتحسين صحة بصيلات الشعر.

7. تحسين المزاج وتقليل التوتر

يعتبر الزعتر من النباتات العطرية التي لها تأثير مهدئ للأعصاب. استنشاق رائحة الزعتر أو شرب شايه يساعد على الاسترخاء وتقليل التوتر والقلق. تشير بعض الدراسات إلى أن الثيمول في الزعتر له تأثير إيجابي على الحالة المزاجية، وقد يساعد في محاربة الاكتئاب وتحسين النوم.