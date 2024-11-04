الدواجن البيضاء تسجل 78 جنيها، أسعار الدواجن اليوم الإثنين بالبحيرة (فيديو)

تنشر فيتو أسعار الدواجن بالأسواق في محافطة البحيرة اليوم الإثنين، حسب آخر الأسعار المتداولة بين البائعين والتجار بأسواق المحافظة، ووفقًا لآخر التطورات والمستجدات اليومية في الأسعار، حيث تشهد أسعار الدواجن والطيور ارتفاعًا في بعض الأنواع وانخفاض أسعار الآخر خلال الفترة الأخيرة.



ويسجل كيلو الفراخ الأبيض متوسط سعر 78 جنيهًا، وسعر فراخ البلدي الساسو يتراوح بين 100 إلى 110 جنيهات للكيلو الواحد، بالإضافة إلى سعر كيلو الفراخ الأمهات 73 جنيها، وسجل سعر الفراخ البلدي ما يقرب من 130 جنيهًا للكيلو الواحد.

كما سجل الفراخ البلدي الفيومي سعر 120 للكيلو الواحد والرومي الأسمر 150 جنيها والأبيض 130 للكيلو الواحد والبط السوداني 135 جنيها والبط الفرنساوي 100 جنيه والبط المولار 110 جنيهات للكيلو الواحد والمسكوفي 120 جنيها، بينما سجل الأرانب 135 جنيها وكيلو البانية بسعر 180 وأجنحة الدواجن بسعر 45 جنيها والكبد والقوانص 100 وزوج الحمام بسعر 140 جنيها.





وأكد وليد حجازي مالك أحد محال الدواجن بالمحافظة أن أسعار الدواجن شهدت خلال الفترة الأخيرة انخفاض ملحوظ في بعض الأنواع وارتفاع في الآخر، لافتا إلى أن انخفاض الأسعار بالفترة الحالية بدأت تعود حركة البيع والشراء كما كانت.





وأوضح بسام رضا أحد العاملين بالقطاع، أن الأسعار خلال الفترة الماضية كانت مرتفعة وتوقف الكثير من تجار الدواجن عن العمل ما أدى إلى غلق عدد من المزارع، لعدم استطاعتها مواكبة ارتفاع تكلفة الإيجار والكهرباء والغاز، بالإضافة إلى رفع أسعار الأعلاف التي أدت بدورها إلى ارتفاع أسعار الدواجن والطيور ولكن الفترة الحالية تشهد انخفاض بشكل ملحوظ في الأسعار.