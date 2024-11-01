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اقتصاد

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الجمعة 1 نوفمبر 2024

أسعار الدواجن اليوم
أسعار الدواجن اليوم الجمعة في الأسواق، فيتو

 أسعار الدواجن اليوم، سجلت  أسعار الدواجن ارتفاعًا في الأسواق اليوم الجمعة 1 نوفمبر 2024، تراوح ما بين 50 قرشًا وجنيه في الكيلو، وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن والبوابة الحكومية.

أسعار الدواجن اليوم الجمعة في الأسواق

 وتستعرض «فيتو»  سعر كيلو الفراخ البيضاء، اليوم الجمعة 1 نوفمبر 2024 في بورصة الدواجن التي تشمل المزرعة، وفي المحال التجارية، إلى جانب سعر الدواجن البلدية، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، في السطور الآتية:

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أسعار الدواجن اليوم الجمعة في الأسواق، فيتو

أسعار الفراخ البيضاء اليوم في بورصة الدواجن

 البداية مع  أسعار كيلو الفراخ البيضاء، وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، تراوح سعر كيلو الفراخ البيضاء من 69 جنيهًا إلى 70 جنيهًا.

سعر كيلو الفراخ البلدي في بورصة الدواجن

 وعن  سعر الفراخ البلدي في المزرعة وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، تراوح سعر كيلو الدواجن البلدي في المزرعة بين 85 جنيهًا إلى 86 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعرها السابق.

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أسعار الدواجن اليوم الجمعة في الأسواق، فيتو

سعر الفراخ البيضاء في الأسواق وفقًا للبوابة الحكومية

 عن  أسعار الدواجن البيضاء للمستهلك، اليوم الجمعة، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، بلغ متوسط سعر الفراخ البيضاء في الأسواق للمستهلك نحو 83.4 جنيه، بارتفاع 50 قرشًا عن سعرها السابق، وتراوحت أسعار الفراخ البيضاء بين 75 جنيهًا إلى 105 جنيهات للكيلو للمستهلك.

أسعار الدواجن البلدي للمستهلك وفقًا للبوابة الحكومية

أما عن  سعر الدواجن البلدية اليوم الجمعة، للمستهلك، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، فبلغ متوسط سعر الفراخ البلدي نحو 118.6 جنيه للكيلو للمستهلك، وتراوح سعر كيلو الدواجن بلدي بين 80 إلى 150 جنيهًا للمستهلك.

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تصل لـ3 جنيهات، انخفاض أسعار الدواجن اليوم الخميس 31 أكتوبر 2024 في الأسواق

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أسعار الدواجن اليوم الخميس 31-10-2024 في محافظة الفيوم

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