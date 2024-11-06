أخبار مصر اليوم.. أول رسالة من الرئيس الأمريكي ترامب للسيسي..سقوط أمطار متوسطة على هذه المناطق غدًا..الحكومة: لن يتم فرض أعباء جديدة على المواطنين

أخبار مصر اليوم، نشر قسم أخبار مصر عددًا من الأخبار والمتابعات المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرضها معكم في النشرة التالية:

ثمن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، اللفتة الكريمة من الرئيس السيسي، مؤكدًا اعتزازه بعلاقات الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين، وحرص الولايات المتحدة على تعزيزها وتطويرها بما يحقق المصالح المشتركة سواء على المستوى الثنائي أو على صعيد حفظ السلم والأمن الإقليميين.

تمكن رجال جمارك مطار شرم الشيخ الدولي بالتنسيق مع مباحث المخدرات من ضبط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ وقانون الجمارك رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠ وقانون الإستيراد رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥.

تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتهنئة لدونالد ترامب، بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية الأمريكية.

عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، جلسة مباحثات مع سيباستيان رييز الرئيس التنفيذي لشركة “شنايدر إليكتريك”.

التقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية اليوم مع الدكتور "سامي حجاوي" وزير الحكم المحلي الفلسطيني، وذلك علي هامش فعاليات المنتدي الحضري العالمي والذي يعقد بالقاهرة خلال الفترة من ٤-٨ نوفمبر الجاري.

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من أمطار متوسطة على مناطق من مطروح تمتد خفيفة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

شهدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، جلسة "تمكين صعيد مصر.. نهج شامل للتنمية الاقليمية والحوكمة" بقاعة السينما في المنتدي الحصري العالمي خلال فعاليات اليوم الثالث للمنتدي، شارك في الجلسة كل من اللواء د. عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج والدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا والدكتور محمد عبدالهادي نائب محافظ سوهاج وأوغستين ماريا قائد تنمية حضرية وأحمد رزق مدير مكتب الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في مصر وأدار الجلسة الدكتور هشام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية وتطوير الإدارة المحلية ومدير برنامج تنموية الصعيد.

ثمن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، اللفتة الكريمة من الرئيس السيسي، مؤكدًا اعتزازه بعلاقات الشراكة الاستراتيجية التي تجمع مصر وأمريكا، وحرص الولايات المتحدة على تعزيزها وتطويرها بما يحقق المصالح المشتركة سواء على المستوى الثنائي أو على صعيد حفظ السلم والأمن الإقليميين.

قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء: لن يتم فرض أي أعباء جديدة على المواطنين بسبب صندوق النقد الدولي.

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، وصول إجمالي عدد الخدمات التي قدمتها مبادرة «بداية جديدة لبناء الإنسان» منذ انطلاقها لـ93 مليون و871 ألفًا و104 خدمات.

تابع الفريق كامل الوزير وزير النقل، الأعمال الإنشائية لمشروع الاتوبيس الترددى تمهيدا لدخول المشروع للخدمة خلال الفترة المقبلة، مشددا على ضرورة الالتزام بالجدول الزمنى الخاص بالمشروع.

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، تقديم 153 مليون و563 ألفًا و806 خدمات طبية من خلال حملة «100 يوم صحة» منذ إطلاق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، للنسخة الثانية، مساء يوم 31 يوليو 2024، وحتى مساء أمس الثلاثاء 5 نوفمبر، وفي إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، «بداية جديدة لبناء الإنسان».

كشف المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، خطط الحكومة مع البنك المركزي بشأن سعر الصرف خلال الفترة المقبلة تزامنا مع المراجعة الرابعة لصندوق النقد الدولي.

انتهت اللجنة العليا للحج والعمرة من صياغة ضوابط الحج السياحي للموسم الجديد وسيتم رفعها إلي شريف فتحي وزير السياحة والآثار لاعتمادها استعدادا لفتح الباب أمام شركات السياحة الراغبة في العمل بموسم الحج السياحي.

التقى الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، الفريق أول جواو إرنيستو دوس سانتوس وزير الدفاع الوطنى والمحاربين السابقين والقدامى بدولة أنجولا والوفد المرافق له الذى يزور مصر حاليًا، حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى لكلا البلدين.

استقبل فضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الأربعاء بمشيخة الأزهر، ألار كاريس، رئيس جمهورية إستونيا، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك.

أتاح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، الاستعلام عن نتيجة المقابلة الشفوية للمتقدمين في ٣ مسابقات تابعة لوزارة العدل، وذلك على موقع بوابة الوظائف الحكومية.

تقدمت كلية الإعلام جامعة القاهرة بخالص التهاني الدكتورة ثريا أحمد البدوي عميدة الكلية بمناسبة صدور قرار الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة رقم (٧٦٣) لعام ٢٠٢٤ بتاريخ ٣١ أكتوبر ٢٠٢٤ باختيارها عضوًا باللجنة العليا لإستراتيجية جامعة القاهرة لاستخدامات الذكاء الاصطناعي، وقرار رئيس الجامعة رقم (٧٧٠) بتاريخ ٦ نوفمبر ٢٠٢٤ باختيارها عضوًا باللجنة التنفيذية في محور تطوير التعليم وإنتاج المعرفة.