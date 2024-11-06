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أخبار مصر

وزيرة التنمية المحلية تشيد بتمكين المرأة والشباب بالصعيد

جانب من الجلسة، فيتو
جانب من الجلسة، فيتو

شهدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، جلسة "تمكين صعيد مصر.. نهج شامل للتنمية الاقليمية والحوكمة" بقاعة السينما في المنتدي الحصري العالمي خلال فعاليات اليوم الثالث للمنتدي، شارك في الجلسة كل من اللواء د. عبد الفتاح سراج  محافظ سوهاج والدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا والدكتور محمد عبدالهادي نائب محافظ سوهاج وأوغستين ماريا قائد تنمية حضرية و أحمد رزق مدير مكتب الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في مصر وأدار الجلسة الدكتور هشام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية وتطوير الإدارة المحلية ومدير برنامج تنموية الصعيد.

 

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وأشادت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، بما حققه برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر منذ انطلاقه وحتي الان علي أرض محافظات سوهاج وقنا والمنيا وأسيوط، خاصة فيما يتعلق بملف التنمية الاقتصادية، وتمكين المرأة والشباب وتشجيعهم على الاعتماد على أنفسهم في توفير فرص عمل.

كما أشادت الدكتورة منال عوض، بالتكتلات الاقتصادية في مدن الصعيد والتي يعمل عليها البرنامج، ودعم الحرف التراثية واليدوية، لافتة إلى ضرروة الاستمرار فى العمل على بناء قدرات الموظفين بالادارة المحلية في اطار جهود البرنامج لرفع مستوى الكوادر المحلية وكذا دعم جهود اشراك القطاع الخاص في المشروعات التى ينفذها البرنامج لتحقيق الاستدامة والاستمرارية.

وشهدت الجلسة عرض فيلم تسجيلي حول ما حققه برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في محافظات سوهاج وقنا والتغير الذي شهدته الادارة المحلية علي مستوي الكوادر المحلية وكذا تطوير البنية التحتية، والخدمات، والفرص الاقتصادية ودعم التكتلات الاقتصادية المحلية وتوفير فرص عمل وبناء القدرات.

حيث أشار الدكتور هشام الهلباوي مساعد وزيرة التنمية المحلية إلي أن برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر، وهو مشروع قومي يلقي رعايه من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى ويتم تنفيذه بالتعاون بين الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي وبين البنك الدولي، والذي أحدثت تطورًا كبيرًا على المستوى المحلي منذ عام 2018. ويركز البرنامج على تعزيز الإدارة المحلية، وتحسين البنية التحتية، وتعزيز الفرص الاقتصادية في المناطق التي كانت مهمشة تاريخيًا.

وفي كلمته أكد محافظ سوهاج، أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، ساهم في زيادة القدرة التنافسية في محافظة سوهاج نتيجة زيادة الطرق التي تم رصفها وتمهيدها مثل طريق السلام - نجع حمادي بطول حوالي 45 كيلو متر بتكلفة 8 مليار جنيه.

وأضاف المحافظ: سوهاج الآن خلال العشر سنوات الأخيرة تمكنت من تغطية بنسبة 100% لمشروعات الصرف الصحي والمياه والكهرباء.

وأكد محافظ سوهاج، أن المحافظة لم تعد بعيدة عن كافة محاور التنمية، حيث تضم 9 مناطق صناعية منهم 4 فقط تابعة للمحافظة، ما يؤكد التنافسية وغيرها من المقومات التي تدعم تنافسية المحافظة.

فيما أكد الدكتور محمد عبد الهادى، نائب محافظ سوهاج، أن أبرز ما يميز برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، المشاركة المجتمعية، حيث يتم إشراك المواطنين في اختيار أولويات المشروعات التي يحتاجونها لبلدهم، وهو ما أثرى البرنامج وعظم استفادة الأهالي منه.


كما عرض الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا لأهم  التحديات التي واجهة تنفيذ برنامج تنمية المحلية في صعيد مصر في قنا، والجهود التي قام بها البرنامج للتغلب علي تلك التحديات وعلي رأسها تمكين الوحدات المحلية ودعم جهود اللامركزية وبناء القدرات ومتابعة تنفيذ المشروعات المنفذة.

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